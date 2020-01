Congo-Kinshasa: Affaires «direct» et «demi-terrain» - La Police congolaise vient à la rescousse de la population kinoise

Depuis quelques semaines, les éléments de la police suivent de près le prix de transport en commun appliqué par les chauffeurs de taxis et taxis-bus qui se sont adonnés à majorer le tarif pour chaque course.

Et ce, principalement en instaurant, d'une part, le "phénomène direct" qui sous-tend que le prix de la course n'équivaut pas à la distance et n'est point aussi égal à la tarification de l'Etat mais à celle fixée par les conducteurs ; et d'autre part, la formule "demi-terrain" qui renvoie au fait pour un chauffeur de raccourcir le trajet normal, en vue de maximiser les recettes. C'est eu égard à ce qui précède que les policiers circulent dans la ville de Kinshasa, en vue d'arrêter les auteurs de cette pratique.

Avec la nouvelle formule "direct", les prix de transport dans la ville de Kinshasa ont connu une augmentation.

Par exemple de 500 FC à 1000 FC, et même 1500 FC. Cas des lignes : Magasin-Zando, Dgc-Zando, Pompage-Zando pour ne citer celles-là. Une chose qui ne rend pas la tâche facile à la population kinoise, qui est censée payer le double voire le triple d'une course juste pour arriver à destination. «C'est très dur la situation à laquelle nous traversons ce dernier temps pour se déplacer, surtout quand il faut aller au grand marché, pour acheter des produits vivriers, des denrées alimentaires et des vêtements.

Il faut payer 1000FC voire 1500FC pour une course que nous avons l'habitude de faire à 700FC», s'est plaint une dame à Kintambo Magasin. « Le demi-terrain est une méthode assez vieille émanant toujours de la mauvaise foi des conducteurs de bus. Cette pratique consiste à raccourcir les lignes habituelles en vue de maximiser leurs recettes en un temps record. Il suffit d'une pluie ou des embouteillages, pour que ceux-ci trouvent une raison valable de faire des demi-terrains», a-t-elle lâché d'un ton désolant.

Cependant, une dame, satisfaite, par ailleurs, de l'initiative prise par la PNC quant à ce, a ajouté : « je salue la décision de la police nationale congolaise du grand marché d'arrêter ces chauffeurs, auteurs de la hausse illégale des prix de transport et des demi-terrains».

Plusieurs chauffeurs et receveurs ont été arrêtés depuis le début de ce contrôle, a témoigné un quidam qui, en même temps, a invité les forces de l'ordre à emmener ces contrevenants à "à qui de droit", au lieu de se jeter dans la corruption ; chose que pratique des roulages avec différents conducteurs de la ville.