Congo-Kinshasa: Kin Bopeto - Le Casse-tête !

Lancée en grande pompe le 19 octobre 2019 par le président de la République en personne, l'Opération Kin Bopeto était censée redonner à la capitale son lustre des années postindépendance. Celles de Léo Poto Moindo, Kin-la-Belle...

Un trimestre plus tard, et quoiqu'il est prématuré d'en dresser un semblant de bilan, force est de relever les incohérences et les lourdeurs de la mesure-phare de l'Exécutif de la ville-province de Kinshasa.

L'opinion kinoise garde encore fraîche dans la mémoire la campagne médiatique qui a précédé le lancement de Kin Bopeto. Une campagne lourde et coûteuse dans laquelle le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila, n'a pas hésité à se mettre en scène dans un clip qui tournait alors en boucle sur toutes les chaines de télévision, tandis que banderoles et calicots fleurissaient aux carrefours. Et le fait que Félix Tshisekedi ait accédé à la demande des autorités urbaines de présider le démarrage de la campagne laissait augurer des résultats, même partiels, à courte échéance.

Un trimestre plus tard, il faut déchanter. Non seulement Kin Bopeto semble morte de sa belle mort, en plus, ses initiateurs se sont apparemment rendus compte des insuffisances d'une mesure arrêtée dans la hâte, sans une étude approfondie au préalable d'une part, mais surtout, sans avoir cerné le nœud de la question d'autre part, laissant croire que l'assainissement de Kinshasa reste conditionnée par le curage des caniveaux et le ramassage des ordures ménagères.

Il n'est pas rare de voir, le long de certaines grandes artères, des immondices sorties de caniveaux plusieurs jours auparavant trainer sur la voie. Indice du manque d'un charroi automobile conséquent destiné à leur enlèvement. Et ironie du sort, les éboueurs, qui auraient dû figurer en première ligne de la bataille contre l'insalubrité accusent plus d'une année d'impayés et font grève. Bouteilles en plastique et autres sachets prospèrent de plus belle. Et naturellement se pose la question du financement de la campagne, au moment où le gouvernement Ilunga Ilunkamba et la Banque centrale serrent les cordons de la bourse.

La cible ignorée

Le gouverneur de la Ville et son équipe, constituée dans sa majorité des Bana Kin sont conscients que la solution à l'épineuse question de l'insalubrité passe d'abord par le redressement des mentalités de leurs administrés. En commençant par inculquer au Kinois « la culture de la ville ». Il s'agit ici de démentir cette assertion parue jadis dans Géo Magazine selon laquelle « Kinshasa n'est pas une ville. C'est une multitude de villages mis côte-à-côte ». Une culture de la ville campée par l'éradication des nuisances et pollutions en tout genre, qu'elles soient matérielles ou spirituelles.

Assainir la ville de Kinshasa passe nécessairement par des mesures impopulaires, terrain sur lequel l'administration des Bana Kin n'ose pas s'aventurer, de peur de perdre des électeurs. Il n'est un secret pour personne que le foisonnement des débits de boisson (les fameuses terrasses), les marchés sauvages (ou pirates) qui ont envahi les chaussées, les marchés officiels aux allures de dépotoirs, les salles de fête et autres lieux mortuaires qui essaiment dans la plus grande anarchie figurent parmi les plus gros pourvoyeurs du mal de vivre kinois.

Tout semble indiquer, en revanche, que les initiateurs de l'Opération Kin Bopeto jouent volontiers au jeu de l'autruche qui enfouit sa tête dans le sable, croyant ainsi échapper au danger. Sa réussite passe inéluctablement par la transformation de l'homme kinois. Et pour cela, les autorités doivent se débarrasser du spectre du trafic d'influence qui leur colle à la peau.