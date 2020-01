Congo-Kinshasa: Angel Cosmetics et Caritas poursuivent leur geste de cœur à l'endroit des sinistrés

Compatir à la souffrance des sinistrés de dernières pluies diluviennes, telle est la mission que la société Angel Cosmetics, en partenariat avec Caritas-développement Kinshasa, s'est assigné pour se rapprocher davantage de ses clients.

Le vendredi 3 janvier 2020, sans discrimination religieuse, le duo Angel Cosmetics et Caritas Kinshasa a été à la rescousse des sinistrés de l'hôpital de la Rive et ceux qui habitent le long de la rivière Makelele dans la commune de Bandalungwa.

Quand le fleuve accentue la souffrance

Au-delà du sinistre, le Fleuve Congo, après d'intenses pluies diluviennes, a débordé jusqu'à inonder l'hôpital général de la Rive situé dans la commune de Ngaliema, plus précisément au quartier Kinsuka. Une souffrance de plus pour les patients et personnes vulnérables. Ayant appris cela, Angel Cosmetics et Caritas-Kinshasa sont venus à l'aide de plus 200 ménages et 50 patients. Ces derniers ont bénéficié des vivres et non-vivres tels que des matelas, des sceaux, assiettes, gobelets et autres objets en plastique et autres produits manufacturés par Angel Cosmetics, des produits et denrées alimentaires (sacs de riz, du sel et le haricot, huile végétale, boîtes de conserve, pièces de sachets (en rouleaux), la pâte à tartiner chocolat ; de lotion anti-moustique et autres en spray ; blocs de savons Fast jaunes et autres en bleu ; sachets de savon en poudre Génie etc.).

Très satisfait de cette action visiblement citoyenne de la société commerciale Angel Cosmetics, le Médecin Directeur de l'hôpital de la Rive, Dr Adolphe Mazez Kabey, a souligné que ce don est le bienvenu. Car, ces patients et pensionnaires sinistrés sont dans le besoin de ces genres d'actes philanthropiques parce qu'ils sont, pour la plupart, des cas sociaux. Après avoir loué l'aide humanitaire d'Angel Cosmetics, Adolphe Mazez a lancé un appel à tant d'autres bienfaiteurs de Kinshasa et d'ailleurs.

Une occasion, pour le Directeur de Caritas-Kinshasa, M. Bienvenu MASUNGA, sous l'œil vigilant de Mme Dodie BIMWALA, Assistante en Marketing de la société Angel Cosmetics, d'en appeler à une distribution équitable et responsable de ces produits. Car, martèle-t-il, ce don qu'ils ont apporté peut soulager, tant soit peu, les malades et vulnérables victimes du débordement du fleuve Congo.

Les cris des riverains de Makelele

Après l'hôpital de la Rive, sous l'accompagnement des professionnels des Médias, membres de l'agence Galaxie médias qui est conseillère en communication de la société Angel Cosmetics, cette délégation s'est rendue à la Paroisse Saint Michel de Bandalungwa où elle a distribué le même don aux sinistrés de la rivière Makelele. Ici, 1260 ménages sinistrés, préalablement identifiés, ont reçu les vivres et non-vivres précités sans tenir compte de religion moins encore de la tendance politique des bénéficiaires. C'est dire que Caritas-développement Kinshasa qui, sans nul doute, a l'expérience des actions humanitaires, s'est donné le travail, en amont, d'identifier les personnes sinistrées depuis le mois d'octobre 2019 où la pluie ne cesse de causer des dégâts tant matériels qu'humains.

"Je suis sinistré du quartier Lubudi sur l'avenue Madimba. Nous vivons jusqu'aujourd'hui à la belle étoile. Nos maisons sont toujours inondées. Nous ne savons pas quoi faire. Depuis ce désastre, personne ne nous est venue à l'aide, ni nos autorités politico-administratives. Et pourtant, nos parcelles sont cadastrées. Aujourd'hui, Dieu merci, Angel Cosmetics est venue nous aider à travers ces vivres et non-vivres. Nous lui exprimons nos sincères remerciements. Que Dieu la bénisse davantage. Car, nous étions exposés à des maladies énormes avec nos enfants", a révélé M. Fernand Mukano, sinistré et chef de la rue Madimba.

Ce dernier n'a pas hésité, malgré l'aide d'Angel Cosmetics, d'interpeller les autorités congolaises de trouver la solution plausible pour les évacuer de ce site très dangereux.

Rétro

Il sied de rappeler qu'en trois décentes dans différentes communes de la Ville-province Kinshasa, Angel Cosmetics a apporté de l'aide à 3987 ménages victimes des pluies diluviennes et certains vulnérables. Et, ce n'est pas fini. Elle tient à poursuivre ces gestes de cœur à l'endroit de ses consommateurs sous la férule du département de la diaconie de l'église Catholique. Car, à Kinshasa, pas deux parcelles sans un des 500 produits fabriqués par cette société commerciale. Les kinoises et kinois ne doutent nullement d'acheter les produits d'Angel Cosmetics, nonobstant les manœuvres de diabolisation de ses concurrents.