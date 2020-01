Ile Maurice: Petits business, agriculture, eau... ne sont pas à la fête une semaine après Calvinia

Comme à chaque fois, le passage d'un cyclone fait ressortir le meilleur pour ce qui est de la solidarité chez les Mauriciens. Mais il y a également des couacs, les inconvénients au niveau des business, notamment.

Salon de coiffure : coup de ciseaux dans le chiffre d'affaires

En temps normal, ils tournent à plein régime lors de la période festive. Mais Calvinia est venu mettre un coup de vent dans les brushings. «J'avais déjà établi mon planning pour le 30 et le 31 car je savais que ces deux jours-là, le salon aller être plein à craquer. Donc j'ai pris rendez-vous, jusqu'à ce que Calvinia pointe le bout de son nez» explique Laetitia Stricker.

En effet, elle n'a pu recevoir qu'une seule cliente le 30. «J'ai pu faire une extension des cils uniquement. La cliente était déjà là le matin avant que l'on annonce l'alerte III le 30. Elle est donc restée mais j'ai perdu encore trois autres clientes.»

Ce qui équivaut à un manque à gagner de Rs 6 000 environ. «C'est démoralisant à la fois pour moi et pour mes clientes qui voulaient se faire belles pour accueillir la nouvelle année.»

Plusieurs repas et cinq enterrements...

Ils en ont touché plus d'un par leur geste qui mérite d'être salué. Pendant que la plupart d'entre nous étaient bien au chaud à la maison, profitant d'un bon farata-kari poul pendant la visite de Calvinia durant la semaine écoulée, l'organisation non-gouvernementale (ONG) l'Al Ilsaan Islamic and Funeral Center arpentait les rues de Port-Louis pour offrir un repas chaud aux familles dont les maisons ont été endommagées et aux sans domicile fixe (SDF).

«Nous l'avons fait car nous sommes conscients que ces gens sont dans le besoin. Leurs maisons sont souvent inondées, ils ne peuvent pas s'offrir un repas chaud. Nous avons aussi pensé aux SDF car ils sont non seulement à la rue mais toutes les boutiques et commerces étaient fermés», explique en toute humilité le directeur de l'organisation, Shakeel Anarath.

Durant ces deux jours où Calvinia a tenu le pays en alerte, cette ONG constituée de 12 personnes, qui s'occupe également de services funéraires, a su trouver du temps pour ceux qui sont dans le besoin.

Elle a, par ailleurs, organisé cinq enterrements, aidé une personne à consolider sa maison et a également transporté une personne malade qui vivait dans une bicoque en bois dans un autre endroit. «Nous avons fait tout cela avec le cœur comme toujours. Ce n'est ni la première et ni la dernière fois que nous le faisons. Peu importe la religion ou la couleur de peau nous aidons sans relâche ceux qui en ont besoin.»

Prochaine étape pour cette organisation : la distribution de matériel scolaire dans des endroits ciblés. «Nous allons faire de notre mieux pour aider environ 400 enfants dans le besoin pour qu'ils aient tout le nécessaire pour leur éducation.»

Les «karo dan difé»

Calvinia laisse un goût amer dans les assiettes. Non seulement parce qu'elle a joué aux troubles fêtes mais aussi parce qu'elle affectera notre porte-monnaie. Les averses et les rafales ayant touché nos champs, les prix des légumes prennent donc l'ascenseur. «Lorsqu'il y a une tempête, l'on doit s'attendre à ce qu'il n'y ait pas suffisamment de légumes dans les champs dans les 10 jours qui suivent car les plantes ont été abîmées et les semences endommagées. Malheureusement, lorsqu'on a annoncé qu'il y aura un cyclone, les planteurs n'ont pas pu tout sauver», confie le secrétaire de la Small Planters' Association, Kreepalloo Sunghoon.

D'après l'évaluation de l'association, le giraumon a été parmi les légumes les plus coriaces face aux caprices de Calvinia. Mais ce n'est pas le cas de tous les légumes. Les plus affectés sont principalement : les aubergines, pommes d'amour, tomates, piments et les haricots verts.

Eau : le gosier des robinets à sec dans certaines régions

Début d'année «margoz» pour environ 20 000 familles habitant le sud et l'est du pays. Elles se retrouvent sans eau potable depuis le passage de Calvinia. Si la CWA avait confié que la situation devrait redevenir à la normale bientôt, ce ne sera malheureusement pas le cas. Cela fait suite au communiqué de la météo le vendredi 3 janvier 2020, qui annonçait des intempéries et des inondations dans les jours à venir.

Ainsi, ces 20 000 familles devront prendre leur mal en patience. «Nous avons dû éteindre les pompes à cause de la boue qui endommage nos filtres. Toutefois, tant que le temps ne s'éclaircit pas, la situation ne redeviendra pas à la normale car les sources d'eau, c'est-à-dire les rivières, sont boueuses», explique la responsable de communication de la CWA, Dorina Prayag.

Toutefois, cette dernière explique qu'au niveau de la CWA, toutes les dispositions ont été prises afin de pouvoir approvisionner cette partie de la population. «Nous avons fait une demande de water tanks supplémentaire afin de pouvoir distribuer de l'eau au public. Nous faisons aussi en sorte de dévier de l'eau d'autres sources vers ces foyers. Mais nous devons veiller à ce que tout le monde soit alimenté équitablement.»

Pour ce faire, la CWA appelle à la coopération du public. «Nous demandons aux personnes concernées de ne pas bloquer les camions citernes et de comprendre qu'il y a une quantité d'eau limitée à distribuer. Cependant, s'il y a des prières, des funérailles entre autres, nous ferons en sorte de dépanner ces gens sur demande.»