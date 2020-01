Cote d'Ivoire: El Hadj Alafé Wakili au personnel - "Contribuer au dialogue, à la fraternité et à la stabilité dans notre pays"

Dans le cadre de la célébration du Réveillon de la Saint-Sylvestre 2019, El hadj Alafé Wakili directeur général Totem Group, comprenant Socef-Ntic/l'Intelligent d'Abidjan, Totem Communication et Afrikipresse, a offert un dîner au personnel du Groupe le mardi 31 décembre 2019 au restaurant « Le Belier de Ferentella » Abidjan à Cocody-2 Plateaux.

À cette occasion, Alafé Wakili, a présenté ses vœux de bonheur et de prospérité de la nouvelle année 2020 à son personnel.

Il a aussi invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts afin de relever les nouveaux défis. « Bonne et heureuse année à chacune et à chacun. Nous devons manifester plus d'engagements pour relever les défis.

À travers nous, et l'ensemble de nos supports, les populations doivent pouvoir suivre le processus électoral en 2020 dans la paix, la sérénité. Nous devons contribuer à ce qu'il y ait le dialogue, la fraternité et la stabilité dans notre pays », a-t-il dit.

Au nom du personnel, Mamadou Ouattara, chef du service culture de l'IA a traduit la reconnaissance des agents de Socef-Tic au directeur général avant de lui réitérer leur soutien. Il a dit : « Je voulais traduire toute la reconnaissance des uns et des autres au patron.

Nous voulons le rassurer que nous sommes engagés à ses côtés, que nous n'allons jamais faillir et que nous tenons à être fidèles à ses côtés partout où il passe dans le monde, qu'il peut compter sur nous. Qu'il peut se dire derrière lui, il y a une équipe dure, solide, fidèle ».

C'est dans une ambiance festive et joie que s'est tenue cette rencontre en compagnie du Dg. Qui avait à ses côtés, deux invités spéciaux Dekassan Meneas, journaliste et président du Réseau des médias pour la paix et le développement (Repad) et Traoré Moussa, l'ancien président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci). Il y a eu feu d'artifice à minuit pour accueillir la nouvelle année.