Cote d'Ivoire: PDCI-RDA Grand-Lahou / Blaise N'dédé - « Le président Bédié vous demande d'avoir vos pièces pour voter en 2020 »

Blaise N'dédé, délégué départemental Pdci-Rda de Grand-Lahou 3, est allé au contact des populations, le samedi dernier. C'est le village de Lahou-Kpanda qui l'a accueilli, accompagné d'une forte délégation. Il est allé parrainer une fête de réjouissances, le Wadouwakô qui est à sa 1ère édition.

A l'orée de cette année charnière, le délégué était porteur d'un message de son mentor politique, S.e.m Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda. « Je suis l'un des représentants du président Henri Konan Bédié ici à Grand-Lahou. Il m'a chargé de vous dire de faire vos cartes nationales d'identité (Cni).

Le président de mon parti demande à tous nos parents de faire leurs Cni. En octobre 2020, on sait qui voter. Si on veut le développement, il faut qu'on ait nos pièces pour voter notre candidat » a-t-il transmis.

N'dédé Blaise, a-t-on noté, est connu pour ses actes de bienfaisance tout au long du littoral. Et ce n'est pas Lahou-Kpanda qui va demeurer en reste, ce village qui est fortement menacé de disparition, en raison de l'érosion côtière.

« On ne peut pas venir à Lahou sans couler des larmes. On sent qu'on est en train de perdre une partie de nous-mêmes. On a besoin de la République de Côte d'Ivoire. Toutes nos terres sont en train de partir dans l'eau. On fait pitié» tel est son cri du cœur.

A Lahou-Kpanda, la grande partie du cimetière est déjà engloutie dans l'eau. Au-delà de ce désastre naturel, M. N'dédé a appelé les jeunes à garder espoir. Ainsi a-t-il invité la jeunesse à se détourner de l'alcool qui, a-t-il insisté, fait plus de mal que de bien.

«Chers amis jeunes, vous levez un peu trop le coude. On boit plus l'alcool que l'eau alors qu'on est entouré d'eau. L'alcool décime nos villages » a-t-il relevé, non sans inciter ses jeunes frères à « se consacrer à leur travail et à leurs familles ».

Toutes les fois qu'il s'agira de Lahou-Kpanda, Blaise N'dédé a promis qu'il répondra présent. « Je ne peux pas rester en retrait, toutes les fois que vous me sollicitez. Je serai toujours à vos côtés » a-t-il rassuré.

Au nom du chef Lédjou Yahou Augustin et ses administrés, le notable Loa Daniel, coordonnateur chargé du Développement local, a dit merci à l'illustre hôte du jour pour sa grande sollicitude et a demandé à Dieu de l'accompagner dans tous ses actes.