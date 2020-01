Cameroun: Maximilienne Ngo Mbe «Nous dédions ce prix à la paix dans les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest»

La Directrice du Réseau Des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC), a reçu une reconnaissance d « Afro-Community Selfless empowerment Award ». Pour la reconnaissance de son engagement dans la défense des droits Humains. Au cours d'une cérémonie courue au siège du Redhac à Douala.

Il s'est agi du « prix de l'autonomisation désintéressée de la Communauté Afro » décerné par l'organisation humanitaire Grass 2 Grace en collaboration avec L'Onu Cisri Cameroun, la fondation Bbf - Heal the world Africa - et la fondation Africa Now. Ce prix contribue à la promotion des objectifs du développement durable des Nations Unies dans les domaines de la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Afrique Centrale, de la protection des défenseurs des droits de l'homme et de la reconnaissance de leur statut.

Une distinction qui a donné l'occasion au Redhac de dérouler son programme d'action. Rester aux cotés des défenseurs des droits de l'homme des exilés, des personnes déplacées, des femmes défenseurs des droits de l'homme. Depuis sa création il ya dix ans, il travaille pour la prévention et la résolution pacifique des conflits en Afrique Centrale.

Et, comme illustration : sa contribution en RCA à la signature de l'accord de paix de Khartoum le 6 Février 2019. Sa contribution au processus de transition Démocratique en RDC en janvier 2019. Au quotidien et depuis trois ans, le Redhac est aux cotés des populations des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest Cameroun en proie aux velléités sécessionnistes.

A ce titre et pour Maximilienne Ngo Mbe « Notre pensée en recevant ce prix, nous voulons le dédier à la paix dans le NOSO te nous appelons toutes les parties au conflit et particulièrement le gouvernement Camerounais à s'associer aux organisations de la société civile pour une sortie de crise. Par la mise des populations au centre de toute préoccupation »

En présence du Dr Belinda Babila, président de BBF des Etats-Unis, Hrh Thomas A. Fotang, fondateur de Acsea, He Orock Peter, president du jury des awards, de Me Alice Nkom, Co-Pca du Redhac, la présidente s'est engagée « Le Redhac reste disposé à collaborer avec les élus d'Afrique Centrale, les institutions nationales des droits de l'homme, les institutions démocratiques et républicaines, les acteurs de la société civile, les partenaires au développement pour la bien-être des populations »