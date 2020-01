Sénégal: Importations - Un accroissement de 9,3% au troisième trimestre 2019

L'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) relève qu'au titre du troisième trimestre 2019, les importations sont évaluées à 1113,0 milliards de FCFA contre 1018,0 milliards de FCFA au trimestre précédent, soit un accroissement de 9,3%.

Cette évolution, explique l'agence, est liée à l'accroissement des achats extérieurs de matériels de transport et pièces détachées (+51,8%), de machines et appareils (+33,8%) et de produits pétroliers (+12,2%).

Cependant, elle confie que le repli des importations de produits chimiques (-11,3%) et de métaux et ouvrages en métaux (-5,8%) a amoindri cette hausse. Comparativement au trimestre correspondant de l'année 2018, elles se sont relevées de 14,6%.

Leur cumul à fin troisième trimestre de 2019 est arrêté à 3096,4 milliards de FCFA contre 2869,0 milliards de FCFA pour la période correspondante de 2018, soit une augmentation de 7,9%.

« Aussi, les principaux produits importés ont-ils été, au cours de la période sous revue, les produits pétroliers (213,9 milliards de FCFA), les machines et appareils (167,2 milliards de FCFA), les matériels de transport et pièces détachées (149,6 milliards de FCFA), les produits céréaliers (85,7 milliards de FCFA) et les produits chimiques (85,1 milliards de FCFA) », informe-t-elle avant de préciser enfin que les principaux pays fournisseurs du Sénégal, au troisième trimestre 2019, sont la France (18,8%), la Chine (11,0%), le Nigéria (7,3%), les Pays-Bas (5,1%) et l'Inde (4,4%).