Algérie: Tebboune - Adopter un modèle économique diversifié et affranchi des entraves bureaucratiques

Alger — Le Président de la République Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent, dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, sur la nécessité d'adopter "un modèle économique solide et diversifié" qui soit générateur de richesse et "affranchi des entraves bureaucratiques".

Au plan économique, "le Président Tebboune a évoqué l'impératif d'appliquer un modèle économique solide basé sur la diversification. Un modèle économique affranchi des entraves bureaucratiques, qui génère la richesse et absorbe le chômage, notamment parmi les jeunes et qui soit à même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Algériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Dans ses orientations aux membres du Gouvernement, le chef de l'Etat a souligné "la nécessité d'un plan d'urgence pour le développement de l'agriculture, notamment saharienne, de l'industrie agroalimentaire et de la pêche outre la relance du secteur du tourisme, tous sources de richesse pour peu que l'appui nécessaire leur soit accordé".

Par ailleurs, le Président de la République a insisté sur "l'impératif d'une réforme profonde de notre système fiscal avec tout ce qui en découle en termes de réglementation des incitations fiscales au profit des entreprises, notamment des startup et PME, en veillant à l'allègement de l'imposition des entreprises génératrices d'emplois".

"L'Etat sera aux côtés des classes moyenne et vulnérable de la société pour leur offrir une vie digne et augmenter le pouvoir d'achat de tous les citoyens, avec suppression de l'imposition des faibles revenus", a-t-il soutenu.

Promotion de la santé, de l'enseignement, de la culture, de l'information et des sports

Le chef de l'Etat a mis en avant, également, la nécessité d'un plan sanitaire intégré garantissant les soins adéquats aux citoyens avec l'examen de la manière d'augmenter la part du secteur de la santé dans le produit intérieur brut (PIB) en vue de construire des Centres hospitaliers et de nouveaux Centres hospitalo-universitaires répondant aux standards internationaux et d'améliorer les infrastructures existantes.

Concernant le système éducatif, le chef de l'Etat a souligné l'impérative révision du volet pédagogique avec un allègement des programmes scolaires, tout en accordant une place importante aux activités sportives et culturelles.

Tout en insistant sur l'élément culturel, le Président de la République a estimé nécessaire de dédier aux artistes des espaces à même de valoriser la profession et promouvoir son rôle, en veillant au développement de l'industrie cinématographique qui favorise l'émergence des talents.

Il s'agit également d'engager une réflexion sur la possibilité de promouvoir la formation artistique et culturelle afin d'encourager les talents, de renouveler les élites et d'accorder des avantages fiscaux pour le développement de la production culturelle, cinématographique et intellectuelle, outre la prise en charge de la situation sociale de l'artiste.

Dans le domaine de l'information, le Président Tebboune a enjoint le Gouvernement de réunir toutes les conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui n'a de limites que la loi, l'éthique et la morale, outre la consolidation de la liberté de la presse, de la créativité et du rôle de la presse électronique.