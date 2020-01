Gabon: Vincent de Paul Massassa s'entretient avec opérateurs économiques du secteur pétrolier

Le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines, M. Vincent de Paul Massassa, s'est entretenu ce vendredi 3 janvier à l'immeuble du 2 décembre avec l'ensemble des marketeurs et autres opérateurs économiques du secteur pétrolier.

La pénurie de carburant observée ces dernières semaines dans les provinces du HautOgooué et de l'Ogooué-Lolo, a constitué le principal objet des échanges entre le ministre Vincent de Paul Massassa et ses hôtes. Par ailleurs, lors de cette réunion de travail, les difficultés que rencontrent certains marketeurs en matière de transport et d'acheminement des produits pétroliers ont été présentées.

Face à cette situation, qui préoccupe les plus hautes autorités en tête desquelles le président de la République, S.E. Ali Bongo Ondimba, le ministre en charge du pétrole a donc invité l'ensemble des acteurs présents à cette rencontre à réfléchir sur des actions à court et moyen terme afin qu'une solution définitive soit trouvée.

« Le problème de pénurie dans ces deux provinces est crucial et est pris en compte par les plus hautes autorités. Lesquelles autorités nous ont donné des instructions afin de solutionner ce problème avec l'ensemble des opérateurs de ce secteur. Les populations peuvent d'ores et déjà être rassurées, car le produit est disponible, mais c'est l'acheminement qui fait défaut. Une meilleure organisation en matière de programmation a été envisagée dans l'optique de réduire les délais d'approvisionnement dans cette partie du pays », a déclaré le ministre Vincent de Paul Massassa.