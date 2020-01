Algérie: Mascara - Attribution de plus de 1.000 logements location-vente au 1er semestre 2020

Mascara — La wilaya de Mascara prévoit, durant le semestre en cours, la remise des clés de 1.060 logements de type location-vente, à leurs bénéficiaires, a-t-on appris dimanche du chef de service habitat rural et réhabilitation du cadre bâti à la direction du logement de la wilaya, Abdelkrim Hartani.

Durant le premier semestre de l'année en cours, il est prévu l'attribution de 1.060 logements de type location-vente relevant de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) au niveau de trois sites de la ville de Mascara où le taux d'avancement des travaux de réalisation a dépassé les 90 pour cent, a indiqué M. Hartani.

Le chef de service habitat rural et réhabilitation du cadre bâti a annoncé, par ailleurs, le lancement prochain des travaux de 1.965 logements similaires répartis à travers les communes de Mascara, Ghriss et Sig, ajoutant qu'une concurrence d'architecture et d'urbanisme sera lancée avant l'entame des travaux.

Selon la même source, un quota de 405 logements de ce programme destinés à la commune de Ghriss pourrait être délocalisé au chef-lieu de wilaya. Selon M. Hartani, la wilaya de Mascara a bénéficié d'un quota de logements location-vente, estimé à 6.765 logements répartis sur 12 sites dans six grandes communes de la wilaya dont le taux de réalisation de 4.500 en cours a dépassé 50 pour cent.

L'Agence AADL a attribué, l'année écoulée, 435 logements de 3 à 4 pièces par appartement au niveau de haï "Sidi Abdeldjebbar" et de haï "La gare" de la ville de Mascara.

Ces logements sont pourvus de toutes les commodités nécessaires, à savoir l'électricité, le gaz, l'eau et les services de téléphonie et d'Internet à travers la fibre optique, en plus de la disponibilité d'autres structures éducatives dans son environnement immédiat, ce qui lui a permis d'être éligible au logement directement après la remise des clés à leurs bénéficiaires.