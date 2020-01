Algérie: Adapter les lois régissant la gestion des start-up aux activités innovantes modernes

Adrar — Les participants à un atelier de formation sur la conception d'un modèle d'innovation, mis sur pied au titre du "forum d'Adrar-2020" des start-up, ouvert, dimanche dans cette wilaya du Sud, ont plaidé pour l'adaptation des textes réglementaires liés à la concrétisation des start-up avec les exigences des activités innovantes modernes.

Cet atelier, auquel ont pris part plus de 30 chercheurs de l'unité de développement de la recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS) d'Adrar et des invités, a permis de souligner l'importance de mettre au diapason les lois régissant la gestion et la concrétisation des start-up avec les activités innovantes en vue d'assurer leur performance.

Les orientations instruites par l'encadreur de l'atelier ont été favorablement accueillies et attentivement suivies par les participants, car, ont-ils témoigné, elles leur permettent de s'initier aux méthodes assurant la performance des start-up et la préparation de leurs projets innovants pour être intégrés dans le tissu économique national.

L'encadreur de l'atelier, Azzedine Chianti, a indiqué qu'il appartient aux chercheurs et porteurs de projets innovants d'opérer, à la faveur des orientations des pouvoirs publics du pays portant création d'une banque spéciale de financement des projets des start-up, en fonction des méthodes susceptibles de mettre sur terrain leurs idées à même de permettre aux opérateurs économiques de les accompagner à promouvoir ces idées en produit opérationnel à la performance économique.

Le chercheur Hadidi Abdelkader a, de son côté, estimé que le champ de création et d'innovation est riche en idées prometteuses, toutefois, a-t-il relevé, le défi est de concrétiser ces projets selon les textes réglementaires qu'il appartient d'adapter aux innovations modernes.

Le responsable du service d'activités et de la responsabilité sociale à la banque "AL Salem", Salim Selouani, a mis en avant l'importante participation des start-up au forum d'Adrar qui permet, a-t-il estimé, de découvrir ces entités, leur accompagnement financier, la médiation financière entre start-up ainsi que les potentiels opérateurs économiques.

Organisé sous l'égide de l'Agence nationale de développement de la PME et de la promotion de l'innovation en coordination avec les services de la wilaya d'Adrar, le forum (5-9 janvier) qui regroupe plus de 50 entreprises et organismes, se déroule concomitamment au niveau des galeries "Foggaras" des foires et expositions et la bibliothèque principale de lecture publique.

Le programme de cette manifestation prévoit deux ateliers de formation, au niveau de l'unité de recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (URER-MS), sur les modalités de conception d'un modèle de création et une exposition sur les activités des innovateurs , avec la participation des représentants des dispositifs de soutien et d'accompagnement, a indiqué le directeur de la pépinière des micro-entreprises d'Adrar, Salem Hasnaoui.