Madagascar: Cinquième élément - Deux jours de fête et de bombance

Fidèles à eux-mêmes, en ce premier vendredi de l'année 2020, le Cinquième Elément a offert le premier Afterwork de l'année à ses invités. « First of all 2020 » tel est l'intitulé de la soirée du vendredi dernier. Animée par Njara Olan, la fête a été dans une ambiance de convivialité.

Sa voix mélodieuse et harmonieuse a transporté le public dans les années 1990. Les répertoires malgache et étranger ont été maîtrisés à la perfection. Njara Olan a emporté tout le Lounge. A l'étage, au restaurant, des familles rassemblées autour des tables pour marquer ensemble ce début d'année et apprécier le live cooking.

La fête a été prolongée samedi dernier. Un open mic a été réservé pour les jeunes talents. Une centaine de personnes sont venus pour régaler les plats du Lounge-snack. Les deux jours chez le Cinquième élément est satisfaisant pour les invités. Le gérant et les organisateurs donnent un rendez-vous la semaine prochaine.