Madagascar: Prévision météo pour Mahajanga - Diminution des précipiations ce jour

Suite à l'inondation qui a touché plusieurs quartiers de Mahajanga la semaine dernière en raison des pluies continues ; les prévisions du service de la météorologie ont annoncé une baisse des précipitations dans cette zone à partir d'aujourd'hui.

La masse nuageuse localisée dans la région de Boeny va se déplacer lentement vers l'Est d'après les prévisionnistes du service de la météorologie. Toutefois, il a encore plu hier à Mahajanga et ses alentours. L'ouest de l'île ne peut donc espérer un temps sec et ensoleillé qu'à partir d'aujourd'hui, lundi 06 janvier. Actuellement, les différents quartiers de la grande ville sont encore sous les eaux même si les habitants ont déjà été évacués dans différents centres d'hébergement. Puis, il convient aussi de mentionner que les sapeurs-pompiers de la ville de Mahajanga a reçu un véhicule de secours de la part des sapeurs pompiers d'Hochfelden en Alsace. Ce don va permettre de faire face à l'inondation et d'assister le millier de sinistrés enregistrés actuellement.

Saison des pluies. Le pays se trouve en ce moment dans la saison des pluies. La pluie et l'orage seront donc au rendez-vous à Antananarivo pour ce jour et le reste de la semaine. La population des bas quartiers de la capitale se préparent d'ores et déjà avec leur système D (débrouille) pour faire face aux montées d'eau. De son côté, la BNGRC (Bureau national de gestion des risques et catastrophes) a déjà procédé au marquage avec des drapeaux rouges des pierres d'Ampamarinana qui pourraient s'écrouler à cause de la pluie.

Pour ce qui est du temps dans la partie sud de la Grande Île ; le temps a été marqué par un vent fort sur la côte sud-ouest durant la journée du dimanche. Mais en général, une grande partie des communes du sud vivront un temps sec en dehors de Vatovavy Fitovinany où on observera des averses pendant la soirée.