Madagascar: Jeyd Latifah - Une prestation sublime au No Comment Bar

Chaque live est une prouesse pour Jeyd Latifah.

Jeyd Latifah a offert son premier showcase de l'année samedi dernier au No Comment Bar Antsahavola à 21 heures. Plus de 20 chansons ont été interprétées par la chanteuse de 21 ans. Reggea, rap, Dance Hall, tout était dans le répertoire.

Les générations 1990 et 2000 ont été dans leurs éléments le soir du 04 janvier. Jeyd Latifah a bien commencé l'année 2020. Hormis les morceaux qui figurent dans son mini-album, Latifah a également chanté à sa manière See you again de Conkarah, redemption de Bob Marley, Man Down de Rihanna. Le public chavirait de bonheur en écoutant sa voix. Escortée par des musiciens talentueux comme Njaka (Bassiste) , Baffana (Soliste) , Jimmy(Claviériste) , Mihaja (Batteur), la jeune femme chantait aisément sur les planches de No Comment Bar.

Jeyd Latifah est une nouvelle génération bercée par les chansons des années 1990. Née à Mahanjanga, c'est à Fianarantsoa que la jeune femme puise son inspiration.

Rap-Ragga-Reggae, les 3 R de Latifah. Après ses études primaires dans la capitale de Sakalava de Boeny, Patricia Nirina Herizo Randriamaniraka et ses parents déménagent à Fianarantsoa. Elle poursuit ses études dans la capitale Betsileo. Née d'une famille disciplinée, l'étude passe avant tout pour Nirina Herizo Randriamaniraka. Ainsi, elle décroche sans difficulté avec mention bien son bac. Passionnée par les poèmes d'Arthur Rimbeau, elle décide de continuer ses études en langue française. En parallèle, elle suit des cours d'anglais. À part étudier, Jeyd Latifah aime chanter. Bercée par le rap d'IAM et NTM depuis ses 13 ans, elle adhère dans un groupe appelé 303 Vibe à Ambalavao Fianarantsoa. Ensuite, elle s'est intégrée dans le collectif MTM ( Mainty Molaly). « C'est dans la capitale Betsileo que je puise mon inspiration », a-t-elle témoigné.

En 2017, après avoir fait du rap, elle décide de changer son style. Désormais, elle est devenue une reggaewoman. Elle sort des singles comme Dancing All. En même temps, elle réalise un featuring avec des jeunes artistes comme Ali Fayaz, Kobane. Le 28 août 2017, elle collabore avec Nadz et sort un titre So Jah et Tantara Sisa. Avec toutes ces collaborations, elle est rapidement repérée par des organisateurs évènementiels. Pendant un, Jeyd Latifa ne pose pas sa valise. Elle a participé à des différentes festivités notamment Fianara reggae festival et Nosy-Be reggea festival. La jeune demoiselle a également partagé la scène avec des artistes de ragga comme Basta Lion, Rootsikalo, Molhey Killer, Mafonja, Mad Max. Elle a également accompagné Rolf lors de son concert en 2018. Depuis 2017, elle enchaîne plus 10 concerts en une année. Infatigable, elle donne le maximum à son public.