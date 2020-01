Madagascar: Antalaha - Axel Tony en communion avec ses fans

Axel Tony accueilli par la chanteuse malgache Tence Mena hier.

La ville d'Antalaha était animée hier malgré le temps nuageux. Le chanteur international Axel Tony a été accueilli en fanfare ! Un moment que tout le monde attendait avec impatience. L'organisateur Christophe a fait un exploit dans sa ville.

Après les Comores, Mayotte, La Réunion, c'est Madagascar qui accueille le chanteur international Axel Tony. Il atterrit sur le sol malgache vendredi. Après un jour de repos, il débarque à Antalaha pour livrer un concert au stade municipal d'Antalaha. Un carnaval a été organisé pour l'accueillir. Ensuite, dans l'après-midi, après les prestations de Basta Lion, Waza Gyal, Tence Mena, Joudas, Axel monte sur scène devant des milliers de spectateurs. « Avec toi » et « Ma reine » ont été chantées par le jeune homme. Il était très ému en voyant ses fans malgaches chanter avec lui. D'après l'organisateur de l'évènement, Christophe, « Madagascar est le deuxième pays qu'Axel a visité cette année». Après, la Grande Ile, le chanteur continuera son périple musical « ma reine Tour 2020 ». Ma reine est une chanson sortie en 2012 en featuring avec le Guadeloupéen Admiral T.

Un son métissé. Axel Tony est né à Colombes en 1984, d'un père camerounais Tonye Jackson et d'une mère martiniquaise et vietnamienne, Tony est un chanteur connu dans les pays francophones. Il grandit en région parisienne, bercé par les rythmes africains de son père et la musique créole de sa mère. Comme tous les jeunes de son âge, il écoute également de la soul music et du R&B. Après quelques années, il devient choriste de Corneille, Amel Bent, Chimène Badi, Yannick Noah et Christophe Willem. Axel Tony accompagne Diam's sur sa tournée « Dans ma bulle » en tant que choriste en 2006. Puis deux ans après, il accompagne le rappeur engagé Kery James, avec qui il participe au concert Urban Peace au Stade de France devant plus de 50.000 personnes. Sa carrière musicale a débuté en 2012. Il sort un titre qui a fait le tour du monde en Featuring avec le rappeur Tunisiano. Ensuite, il sort en 2013 l'album « Je te ressemble ». Dès lors, il voit sa popularité monter en flèche. En 2010, Axel Tony s'ouvre à d'autres sonorités comme le zouk love, le zumba. Alors en 2013, il est recomposé. Le chanteur est nommé « le meilleur artiste tropical de l'année » par Trace Urban Music Awards.