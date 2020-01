Afrique: Africa Ceo forum 2020 - L'intégration économique au cœur de la huitième édition

L'évènement qui réunira des actionnaires des plus grandes entreprises africaines, des investisseurs internationaux, des dirigeants de multinationales, chefs d'Etat, ministres, et représentants des principales institutions financières actives sur le continent, se tiendra du 9 au 10 mars prochain à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Africa Ceo forum vise, entre autres, à mettre en lumière différents axes de développement du continent et de ses entreprises, proposer des solutions concrètes et innovantes, ce, à travers des initiatives comme "Women in Business" et "Family Business".

La huitième édition entend également accroître la représentation des femmes aux postes de décision sur le continent et à accompagner la transformation des entreprises familiales africaines.

En effet, le plus grand rendez-vous international des décideurs et des financiers du secteur privé africain s'articulera autour de plusieurs thématiques à savoir: les impacts des révolutions numériques, l'amélioration du climat des affaires et l'accroissement de la compétitivité du secteur privé, l'accélération de l'intégration économique panafricaine et de la Zone de libre-échange continentale ZLEC.

Pendant deux jours, des ateliers public-privé et une quarantaine de panels permettront aux leaders économiques d'échanger sur le rôle et la responsabilité sociétale des entreprises pour les économies africaines ainsi que sur les grands défis à relever concernant ce secteur. Il s'agira de décryptages sectoriels, sessions géographiques, études de cas présentés par de grands Ceo, témoignages d'experts, ateliers stratégiques etc.

signalons que l'Africa Ceo Forum mobilise chaque année mille huit cents chefs d'entreprises, investisseurs, décideurs politiques et journalistes venus de plus de soixante-dix pays africains et internationaux.