Ile Maurice: Goodlands - Taleb Panchoo l'homme de fer

Il fabrique des faisceaux et colonnades sur commande depuis quatre ans. Ainsi, il s'est fait un nom dans le monde de la construction. Rencontre à Goodlands.

À Reservoir Road, Goodlands, Taleb Panchoo est connu comme l'homme de fer. Ce père de famille fabrique des faisceaux et colonnades sur commande. L'idée lui en est venue, il y a quatre ans. Lorsque cet ancien chauffeur de camion a voulu changer d'air, il a décidé de se lancer dans la construction. Seul hic, il n'avait aucune notion dans ce domaine. Ce n'est qu'avec le temps qu'il a acquis un savoir-faire pour la fabrication des colonnades et des faisceaux, confie notre interlocuteur.

Aujourd'hui, Taleb Panchoo reçoit des commandes provenant des quatre coins du pays. À la tête de l'entreprise Taleb Panchoo and Sons, il nous explique que son affaire a vraiment débuté lorsque quelques contrats lui ont été octroyés. Âgé de 54 ans, il ne cache plus son contentement. «Lorsque j'ai commencé, c'était vraiment difficile. Les gens ne connaissaient pas mon travail. J'ai dû travailler très dur pour me faire un nom», laisse entendre ce père de quatre enfants.

D'autant plus que sans expérience et savoir-faire, l'entrepreneur confie qu'il a misé sur sa capacité d'autoapprentissage avec ses deux fils pour faire avancer son business. À présent, il fabrique des poutres en métal pour la vente. Pour ce faire, il a acquis des équipements avancés. En revanche, il souligne que ses clients sont satisfaits. Donc la raison pourquoi on fait appel à Taleb Panchoo !

Ce dernier explique que ce sont ses prix et les facilités qu'il accorde à ses clients qui représentent la simple et bonne raison qui attire plus d'un. Le quinquagénaire fait ressortir qu'il offre une livraison gratuite à ceux qui le sollicitent pour son service. D'autant plus, qu'ils n'ont plus à se soucier du délai pour colonnades et poutres métalliques. Le tout se joue en l'espace de deux jours pendant lesquels Taleb Panchoo s'attaque aux commandes selon les dimensions souhaitées. Les produits sont livrés chez les clients dans les 48 heures.