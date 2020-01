Ile Maurice: Études supérieures - De nouvelles formations offertes en 2020

En 2018, 47 398 Mauriciens poursuivaient des études supérieures. Parmi eux, 39 198 étaient inscrits dans des institutions locales et les 8 200 autres à l'étranger. Pour la rentrée prochaine et l'année universitaire, quels nouveaux cours sont au programme ? Tour d'horizon.

Publicité et «Branding»

Face à l'évolution rapide du secteur, il fallait se réinventer, confie Rakesh Ram, Head of Marketing, Student Recruitment and Admissions de la Middlesex University. Pour 2020, le programme d'Advertising, Public Relations and Branding a été révisé afin de «répondre aux exigences du marché». Cette formation, connue auparavant comme Advertising, Public Relations and Media et introduite en 2013, compte une centaine de diplômés. Désormais, une refonte a été effectuée pour y intégrer le branding en ligne avec les demandes de l'industrie et le numérique. Il était donc vital d'aider les étudiants à acquérir de nouvelles aptitudes, indique Catriona Planel-Ratna, Programme Coordinator.

Les évaluations comprennent des travaux individuels et collectifs pour développer davantage la communication, la recherche, la créativité et l'analyse critique, ajoute-t-elle : «Une des principales difficultés des diplômés est le manque d'expérience professionnelle. Par conséquent, le nouveau programme comprend des opportunités de stages en deuxième et troisième années. D'ailleurs, les étudiants sont aussi appelés à produire des travaux créatifs pour leur projet de fin d'études et consolider leur portfolio.» Ce nouveau cours combine plusieurs domaines, dont la conception publicitaire, le brand management, le digital marketing, l'events management ou le social media marketing.

Conception graphique avec spécialisation en éducation et arts numériques

Férus de design, de graphisme ? Vous en aurez la pleine maîtrise avec cette spécialisation en éducation et arts numériques. L'innovation est que ce tout nouveau programme a été conçu sur mesure pour davantage professionnaliser les graphistes et éducateurs en Art et Design. «Et ce, en fonction des exigences de l'industrie du design», confie le directeur de l'Open University, qui est la seule institution à l'offrir pour l'instant. D'autant que le potentiel du marché est bel et bien présent, si l'on considère le nombre d'enseignants d'art au secondaire et le nombre d'agences de publicité. La durée de cette maîtrise est de deux ans minimum. Les frais s'élèvent à Rs 132 300 pour l'intégralité du programme.

Master in Business Administration (MBA) avec spécialisation en gestion de projets

Ce nouveau programme de maîtrise de l'Open University a pour objectif d'outiller les apprenants en techniques et bonnes pratiques nécessaires au bon développement des entreprises. L'accent est mis sur les aptitudes techniques comme le Microsoft Project Software pour assurer la rentabilité et d'autres aspects contribuant aux objectifs de gestion. Les analyses, la prise de décisions, la gestion de risques, la motivation des employés, le problem solving font partie du programme. Des vidéos pédagogiques, entre autres méthodes technologiques, sont prévues. Au coût de Rs 130 875, le programme dure deux ans en moyenne et cinq ans au maximum.

Director Development Programme

Dès janvier 2020, les cadres pourront s'inscrire au Director Development Programme. Cette formation est dispensée en collaboration avec le Mauritius Institute of Directors. Selon Kaviraj Sukon, directeur de l'Open University, qui offre ce cours, il y aura plus de flexibilité en proposant des modules indépendants pour aider les cadres dont le temps est limité à progresser graduellement vers la Chartered Director Qualification ou la maîtrise en bonne gouvernance. À ce jour, l'établissement compte plus de 7 000 étudiants inscrits et des partenariats avec plusieurs pays de renom.

Énergies renouvelables

À partir de janvier 2020, ceux désireux de se spécialiser en énergies renouvelables seront servis. L'université de Maurice lance le MSc Renewable Energy and Smart Electrical Systems, selon son pro-vice-Chancelier (Academia), le Professeur Sanjeev Sobhee, un programme issu de la faculté d'ingénierie. Certains modules sont conçus pour développer davantage les compétences des professionnels du domaine, les entrepreneurs et ceux voulant innover, notamment avec l'élaboration de stratégies. Un virtual class mode devrait également y être intégré, selon le site de l'institution.

Gestion d'Opérations et de Logistiques

Toujours à l'université de Maurice, une maîtrise en Operations and Logistics Management est au menu pour la nouvelle rentrée. Ce programme multidisciplinaire permet aux apprenants de contribuer à l'amélioration de la performance de leur organisation. En effet, le programme mise sur le problem solving, en particulier en identifiant les défis de la chaîne de production et des systèmes logistiques. Globalement, les étudiants apprennent à formuler des stratégies qui, à la longue, permettent de répondre à la compétitivité. Cette maîtrise dure deux ans en moyenne.

14 051 nouvelles inscriptions universitaires en 2018

Selon le dernier rapport de la Tertiary Education Commission, les nouvelles inscriptions pour 2018 se chiffraient à 14 051. Pratiquement la moitié des inscrits se sont orientés vers des établissements publics pour leurs études. 22 155 étudiants poursuivaient leurs études dans les établissements publics en 2018, soit 46,7 %. 17 043 Mauriciens, c'est-à-dire 36 %, fréquentaient quant à eux des universités privées. Parallèlement, 8 200 poursuivaient des études supérieures à l'étranger, ce qui équivaut à 17,3 %.

Mathematical and Scientific Computing

L'analyse des données, les calculs scientifiques et mathématiques : ce domaine a également le vent en poupe. L'université de Maurice propose comme nouveauté le MSc in Mathematical and Scientific Computing. Les capacités dans ce domaine sont ainsi renforcées. Et l'expérience avec les langages de programmation est également au menu. Au terme du programme qui dure deux ans en moyenne, les diplômés peuvent se spécialiser davantage dans le domaine des mathématiques et de l'analyse des données. D'autres, outillés en pensée critique et résolution de problèmes, peuvent trouver des opportunités dans les secteurs des finances, banques, assurances et technologies.

Nouvelles technologies

Elle fait sa révolution en un clin d'œil. La technologie est au centre du MSc Applied Computing and Digital Technologies. Offert par l'Open University, ce cours innove avec des modules en intelligence artificielle, cyber sécurité, software engineering et web technology. Un des aspects centraux du programme repose sur le développement des compétences pour résoudre les problèmes réels de l'industrie. La durée est de deux ans et le coût intégral à Rs 150 000. À l'université de Maurice, un autre programme de maîtrise débarque. Il s'agit du MSc Telecommunications and Internet of Things, qui aidera les étudiants à développer davantage leur sens de l'innovation et de l'entrepreneuriat. En effet, les avancées en technologies progressent si vite qu'il faut toujours renouveler ses connaissances. Comment s'y adapter, relever les défis et éviter de devenir vite obsolète d'aspects à ? Autant découvrir avec cette maîtrise qui dure deux ans.

Youth Development Work

Comprendre la sociologie des jeunes, les problèmes contemporains, leur santé et sécurité, leur développement, la médiation : tels sont les objectifs de la licence en Youth Development Work. Et la liste est non exhaustive pour les modules visant à bien encadrer la jeunesse. Cette nouvelle formation, qui dé- bute à l'Open University, dure trois ans en moyenne et comprend une dissertation en fin d'études.