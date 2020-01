Ile Maurice: Crève-Cœur - Beauté cachée Pieter Both

Situé au pied de la montagne Pieter Both, le petit village de Crève-Cœur est connu pour être l'un des plus isolés de Maurice, mais aussi un des plus captivants. La pure beauté de la nature avec ses arbres et les paysages panoramiques donnent un vrai coup au cœur. Ainsi, Crève-Cœur a su garder son charme d'antan et les gens ont adopté un style de vie quasi primitif.

L'endroit attise les convoitises et la vie y est paisible. Situé à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer et niché au pied de la chaîne de montagne au nord de Maurice, le petit village de Crève-Cœur compte plus de 3 500 habitants. N'importe où que porte le regard, les paysages panoramiques sont à couper le souffle...

À Crève-Cœur, les habitants s'adonnent à la plantation et d'ailleurs bon nombre sont agriculteurs. Pour cause, au pied de la montagne, les «karos» des fleurs et de légumes foisonnent devenus indispensables.

Le village date de plus de 300 ans, dès l'époque de la colonisation française. Plusieurs familles de colons y demeuraient et une sucrerie y avait été construite. Aujourd'hui, seuls restent de cette période la vieille cheminée de l'usine, en amont du village, à Notre-Dame, et quelques noms de rues qui rappellent les patronymes des familles de colons qui y résidaient.

Crève-Cœur- Malenga

Crève-Cœur n'est séparé d'un village sœur (NdlR, frère ?) nommé Malenga que par quelques marches. Pour dire vrai, si Crève-Cœur se trouve au pied de la montagne Pieter Both, Malenga se situe lui en altitude. Il suffit d'emprunter quelques marches pour faire le va-et-vient entre les deux villages. Un parcours facile et dynamique.

Les habitants des deux villages ont pour habitude de réaliser ce parcours à des fins d'exercice mais aussi pour admirer d'en haut le beau paysage. La vue sur la mer à l'horizon et les champs de canne à sucre des plaines du Nord est simplement époustouflante. On peut également apercevoir au loin le Coin de Mire discrètement guindé par un bleu foncé. Au cœur de cette nature surprenante, les habitants de Crève-Cœur mènent assurément une vie paisible.