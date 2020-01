Sénégal: Joal/Fadiouth - Passage à l'essieu des camions frigorifiques, les mareyeurs menacent de geler leurs activités

L'Union nationale des mareyeurs du Sénégal a lancé un ultimatum. Elle compte faire le boycott de toute activité d'achat et de vente du poisson, à travers le pays, à partir du 15 janvier 2019. Cette déclaration a été faite durant le week-end, à Joal-Fadiouth, à la suite d'une rencontre suivie d'une conférence de presse.

Le président de cette association, Pape Ibrahima Diaw est revenu sur les raisons de cette décision. A l'en croire, les camions frigorifiques font l'objet d'un traitement très dur dans les points de pesage ou pont-bascule or les dispositions de 2005 les en épargnent. Pour les mareyeurs, seuls les camions excédant 22 tonnes doivent passer au pont-bascule et être pénalisés au surplus par tonne.

Selon le président Diaw, les camions frigos transportent du poisson et de la glace et une fois immobilisés dans le pont-bascule, la glace fond et le produit se détériore et les expose à des pertes. Selon lui, rien n'est prévu pour garder les frigos et leurs chargements.

En plus, l'ire des mareyeurs monte à cause de la lourdeur des amendes payées par les camions frigos, une pénalité de 20 000 francs au niveau national et de 60 000 francs à chaque tonne de plus dans le chargement.

Les mareyeurs rappellent dans la foulée des propos de Monsieur Omar Guèye, l'ancien ministre des Pêches et de l'économie maritime qui était mitigé sur la question.

Ils ne peuvent comprendre le vote par le Sénégal de loi communautaires désavantageant ses citoyens Ils pensent que les véritables destructeurs sont les camions de plus de 65 tonnes et non ceux de 25 tonnes.

Au bout du compte, les mareyeurs se sont résolus à priver les marchés du pays de poissons au cas où les autorités continueront à faire la sourde oreille sur la question du passage à l'essieu des camions frigos.