Congo-Kinshasa: Fédération Sport Pour Tous - Henri Mova et la Fondation Kawen initient les enfants au tennis

Ils ont entre 5 et 15 ans. Pour la deuxième semaine consécutive, ces jeunes filles et garçons ont répondu présent à l'appel de la Fondation Kawen, qui organise une initiation au tennis au Centre récréatif Bobokoli au quartier Delvaux, dans la commune de Ngaliema.

Placée sous le patronage et l'encadrement du député national Henri Mova Sakanyi, la formation baptisée Ubuntu-Tennis, est le pendant sportif d'UbuntuChess, autre initiation portant sur les échecs et autres jeux de stratégie tels le sudoku, le Monopoly, organisés tous les dimanches en collaboration avec le Centre d'Intelligence Stratégique et des Relations Internationales (CISRI).

La centaine de jeunes enfants, dont certains accompagnés de leurs parents, sont initiés aux rudiments du tennis, sport qui exige endurance et discipline. Enthousiaste, la jeune Mélodie (11 ans, élève de 6ème primaire) déclare, les yeux rieurs : « Moi je viens toujours m'entrainer parce que je veux devenir une championne quand je serai grande ». Pour Dieumerci (13 ans, 7ème année), l'initiation au tennis empêche les enfants de trainer dans la rue, et les préserve de mauvaises fréquentations. «C'est pourquoi, je remercie Papa Mova qui a pensé à nous. Quand je serai grand, je vais voter pour lui», ajoute-t-il, tout en faisant rebondir la petite balle jaune avec sa raquette.

Lui-même sportif déclaré (il pratique le football, le basket-ball et bien entendu le tennis), Henri Mova porte un regard appuyé sur l'initiation des jeunes aux jeux qui font appel à la concentration et à une vision stratégique tout en s'amusant. M. K., qui a accompagné ses deux filles de 6 et 9 ans est du même avis : « L'initiative du député Mova est fort louable. Non seulement les enfants apprennent en jouant au tennis, en plus, ils développent des liens et se font de nouveaux amis. C'est important pour leur avenir. Et quand je pense que l'initiation est gratuite, c'est tout bénéfice pour eux ».

Compte tenu de l'éloignement du Cercle Bobokoli pour certaines familles, la Fondation Kawen envisage l'organisation de la même formation sur différents courts de tennis à travers la ville.