Congo-Kinshasa: La balkanisation, une simple utopie ?

La paix et la sécurité sur toute l'étendue du territoire national de la RD Congo est aujourd'hui une nécessité, mieux, une urgence devant mener à bon port le développement global tant voulu par de millions des congolais.

Si la dernière décennie a été caractérisée par des crises politico-socio-économiques, ce qui a le plus marqué les esprits et engendré une colère sainte dans le chef des congolais, n'est rien d'autre que la recrudescence des massacres et tueries qui ont fragilisé la partie Est de la République démocratique du Congo. Sur ce, les voix s'élèvent, certaines âmes parlent d'ores et déjà d'un plan de balkanisation de la RDC. Ladite balkanisation est-elle utopique ? S'interrogent d'aucuns. Pas du tout, rétorquent les autres. Surtout lorsqu'on regarde de près la quantité du sang qui a coulé à flots au Nord et Sud-Kivu, les signes ne trompent pas pour affirmer finalement que cette fameuse thèse de la balkanisation est en marche...

Depuis l'entrée de l'AFDL dès la fin des années 90, la partie Nord-Est de la patrie de Lumumba-Mzee n'a jamais cessé de rimer constamment avec le spectre des violences. Oui, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait crépitement des balles. Certains analystes qui connaissent mieux cette situation, tous à l'unanimité, pensent avec certitude, qu'un plan de Balkanisation de la RDC est déjà en marche. Cette thèse développée à bon escient par des penseurs congolais et ceux d'ailleurs, ne manquent pas de pointer du doigt nos voisins qui seraient, à les en croire, derrière ce plan machiavélique dont l'objectif principal consisterait à réduire, voire à éteindre concomitamment ce grand Etat qui se trouve en plein cœur de l'Afrique, sous le regard très complice de la Monusco.

Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ne sont pas épargnés sur cette liste de "prédateurs". Et en cela, faudrait-il ajouter les quelques éléments ADF qui ont été capturés récemment par des Forces Armées de la République démocratique du Congo. Ces derniers, indiquent-on, ont fait des révélations surprenantes, au point de mentionner les noms des certains politiciens congolais qui seraient derrière ce complot de Balkanisation.

Ambongo et les FARDC alertent, l'ECC interpelle Félix Tshisekedi

Cardinal Fridolin Ambongo qui a effectué une visite la semaine dernière dans la région de Beni-Butembo dans la province du Nord-Kivu, zone en proie aux violences depuis plus de deux décennies, a suggéré aux autorités congolaises de convaincre les dirigeants de trois pays voisins d'arrêter de déverser leurs ressortissants dans l'Est troublé de la RDC. Et ce, avant de révéler ouvertement, au cours de la restitution de sa villégiature devant la presse, qu'un plan de balkanisation du Congo est en marche.

Il aurait fallu attendre moins de 24 heures pour que l'Eglise du Christ au Congo revienne sur ce sujet en réitérant la thèse de l'Eglise catholique. L'ECC alerte sur le risque de balkanisation du pays et demande au Chef de l'Etat de convoquer en toute urgence les consultations nationales. De son côté, l'Etat-Major général des FARDC a rappelé à l'opinion tant nationale qu'internationale que dans le cadre de la guerre non conventionnelle menée dans le grand Nord, les FARDC font face à des insurgés dont le but final est la balkanisation de la partie Est du territoire national.

RDC sur les traces du Soudan et du Mali ?

Ce qui est arrivé au Soudan et au Mali peut arriver à la RDC où les dirigeants sont distraits, plongés dans l'affairisme et la théâtralisation de la scène politique, ployant sous la corruption scandaleuse. Eh bien, si on n'y prend garde, cette machine, qui est déjà en marche, pourrait faire perdre à la RDC la partie qui regorge la majorité de ses richesses. Les congolais de quatre coins du pays qui ont dans le passé démontré combien ils aiment vivre ensemble, n'auront qu'à constater cette balkanisation. Cette sonnette d'alarme des FARDC, des princes de l'Eglise Catholique et protestante du Congo est à prendre au sérieux.

L'heure est grave ! Il est temps pour les filles et fils de ce pays de fumer le calumet de la paix, en mettant de côté ces querelles politiques, en privilégiant l'unité, en réfléchissant ensemble, question de voir une manière d'agir pour déjouer cette conjuration. Les congolais du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest sont animés par un vif désir : Celui de vivre ensemble. Ils manifestent ouvertement cet amour qui va au-delà de tout. L'amour dans l'unité. L'amour dans la paix. Rien n'est tard jusque-là. Le Congo qui s'apprête à célébrer le 30 juin prochain le 60ème anniversaire de son indépendance, peut encore se relever. Ce Congo est largement capable de déjouer tous les complots peu catholiques, soient-ils, qui ont été faits contre lui par ses voisins et multinationales qui n'aiment pas le pays mais ses richesses. Non à la balkanisation !