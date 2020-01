Congo-Kinshasa: Musique - Pas de panique, Fally Ipupa est en forme

Frappé par un malaise à la fin du mois de décembre de l'année dernière, au point d'annuler certains de ses concerts, l'artiste Fally Ipupa se porte mieux, ont fait savoir ses proches le week-end dernier. A en croire ceux-ci, le chanteur congolais était simplement touché par le paludisme, contrairement à certains bruits qui circulent sur la toile.

Des sources officielles avaient indiqué que l'artiste a été hospitalisé d'urgence à Abidjan, en Côte d'Ivoire, après avoir livré un spectacle inédit au pays de Didier Drogba. « Prompt rétablissement à l'artiste Fally Ipupa qui a fait un malaise après son deuxième concert. Selon les proches de l'artiste, Fally Ipupa a été hospitalisé d'urgence à Abidjan suite à des malaises qu'il a connus après avoir enchaîné plus de prestations lors de sa tournée Africaine qui devait s'achever par un concert à Bujumbura, en passant par Goma et Kigali», pouvait-on lire dans la page Facebook de Tokoos Music, une plateforme qui suit de près l'actualité du musicien.

Par ailleurs, c'est à Paris, la capitale française, que Dicap La Merveille a suivi des soins appropriés concernant ces malaises qui se sont avérés être au final que des syndromes du Paludisme, ont renseigné certaines sources.

D'ores et déjà, Fally Ipupa a reporté pour une date ultérieure ces concerts à Goma, Kigali et Bujumbura qui devraient intervenir à la fin du mois de décembre de l'année dernière. «A tous mes fans de Kigali, Bujumbura et Goma, c'est avec un grand regret que je voudrais vous annoncer mon impossibilité de voyager pour honorer tous mes engagements de concerts. Les nouvelles dates vous seront communiquées plus tard. Toutes mes excuses pour les désagréments causés», avait-il signalé, le 30 décembre 2019, dans son compte Twitter.

Bien avant, il avait aussi repoussé ses concerts en Ouganda et en Tanzanie à cause de problèmes logistiques et organisationnels sur place à Kampala et Dar-es-Salam.

Il sied de rappeler que cette tournée africaine devrait normalement s'achever le 1er janvier à Bujumbura au Burundi, avant son grand concert d'Accor Hôtels Arena (ex- Bercy) à Paris prévu le 28 février 2020.