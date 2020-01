Congo-Kinshasa: Martyrs de l'indépendance - 61 ans après, les congolais s'en souviennent et rendent hommage

La République Démocratique du Congo a célébré le samedi 4 janvier 2020, les 61 ans de la commémoration des martyrs de l'indépendance. C'était une journée chômée et payée sur toute l'étendue du pays.

La commémoration de cette journée coïncide cette année avec l'avènement de l'alternance au sommet de l'Etat ainsi que les malheureux évènements liés aux tueries à répétition à l'Est de la République. A cette occasion, les congolais ont délié leurs langues pour rendre des hommages mérités à ces dignes fils du pays qui se sont sacrifiés, en payant le prix fort pour que le Congo soit libéré de la domination coloniale.

4 janvier 1959, ce jour-là, les congolais ont bravé la peur et ont dit à l'unanimité non à l'occupation de la Belgique. Cette journée était marquée par des soulèvements populaires conduits par cette soif de liberté et d'indépendance. Patrice Emery Lumumba et Joseph Kasa-Vubu avaient milité ensemble afin que cette indépendance soit réelle. 61 ans après, les congolais s'en souviennent.

"C'est un jour qui marque une étape décisive dans la conquête de l'indépendance. Le pouvoir colonial a dû prendre conscience que l'indépendance était une aspiration profonde et les gens l'ont manifesté. Aujourd'hui encore, 61 ans après, les congolais luttent toujours pour un état des droits et l'instauration d'une véritable démocratie pacifique et non entachée de violence", a expliqué le chef des travaux Blaise Bosembe.

Jean-Bernard Kapenga affirme, quant à lui, qu'en effet, beaucoup de congolais sont tombés le 4 janvier 1959. "Ils espéraient qu'une ère de prospérité était ouverte. Pourtant, aujourd'hui, la RDC continue à se battre dans d'énormes difficultés économiques et sociales". Il est temps, dit cet entrepreneur, que les congolais comprennent que la révolution doit être surtout celles des mentalités. "Le peuple congolais doit rechercher l'instruction afin d'avoir des pensées élevées pour pouvoir débattre d'un idéal et non pas se limiter aux débats concernant des personnalités ou des événements", a-t-il souligné.

Pour Christian Kuluna, Coordonateur de l'ONG Jeunes Debout, le Congo est certes devenu indépendant, mais ne jouit toujours pas totalement de son droit à l'autodétermination en raison des influences néfastes étrangères et de sa dépendance vis-à-vis de la communauté internationale pour la résolution de certains de ses conflits internes dont certains touchent à la souveraineté nationale.

Dans ce même ordre d'idées, certains compatriotes estiment que tous les vrais congolais politiciens, officiers militaires et policiers, membres de sécurité, et de la magistrature doivent se désolidariser de ceux qui pillent les ressources naturelles du Congo et tuent sa population. Rodrigue Mukendi, étudiant à l'ISC, affirme que "tous les collaborateurs, complices et lâches paieront cher avec cette génération montante des activistes de droit de l'homme".

Ce 4 janvier 2020, s'exclame Papy Kitenge, est un jour de commémoration de tous les martyrs et victimes de la répression. "Je pense à Rossy Mukendi, Thérèse Kapangala, et tous les autres martyrs abattus par la police à balle réelle. La lutte continue. Que le sang de nos martyrs vivifie le combat pour nos droits et libertés", a-t-il laissé entendre.