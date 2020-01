Congo-Kinshasa: Le Cardinal Ambongo appelle les congolais à lutter contre la balkanisation et l'impérialisme

En marge de la commémoration des martyrs de l'indépendance, une messe d'action de grâce a été dite, samedi 4 janvier, dans la cathédrale Notre Dame du Congo. A cette occasion, le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu a rendu solennellement hommage à tous les martyrs de l'indépendance qui ont contribué à cette liberté et souveraineté acquises au prix du sang.

Il a invité les participants à se verser dans le caractère de cette lutte irréversible contre l'impérialisme et contre la balkanisation du Congo.

«Au moment où vous faites des dépenses exorbitantes, nos frères et sœurs de l'Est sont humiliés et massacrés dans leur propre pays», a fustigé Fridolin Ambongo, dans le sens d'éveiller la conscience des congolais, en général, et en particulier, les autorités du pays, sur le risque de la balkanisation. Ce, via ces exactions qui sont perpétrées dans la partie Est de la République par les groupes armés, principalement les ADF.

Pas plus tard que le vendredi 3 janvier, lors de sa conférence de presse autour de sa visite dans le Kivu, le prélat catholique avait alerté que le pays est en danger. Il a déploré les violences et les massacres que subissent la population de Beni et Butembo.

Selon le Cardinal, des populations d'origine Rwandophones et Ougandophones sont en train d'être déversées dans l'Est et occupent des champs et maisons abandonnés par des autochtones qui fuient la guerre. «C'est remarquable quand vous êtes sur le terrain. Le constat montre très clairement que l'objectif de tous ces comportements, c'est la balkanisation de notre pays», a-t-il déclaré.

C'est pourquoi, il a recommandé au gouvernement de convaincre les pays voisins (Ouganda, Burundi, Rwanda) d'arrêter de déverser les populations rwandophones venues de Tanzanie en RDC et les sensibiliser à mettre fin à ces actions.

Le 4 janvier 1959, journée historique dédiée aux martyrs de l'indépendance. Cette journée, rappelle-t-on, a été le déclencheur du processus d'indépendance du peuple congolais dont la liberté a été officiellement acquise en date du 30 juin 1960.