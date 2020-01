Congo-Kinshasa: Linafoot - La manche retour repoussée d'une semaine

Initialement prévu pour le 5 janvier, le démarrage de la manche retour de la 25ème édition du championnat de la Ligue nationale de football ne pourra intervenir qu'à partir du 12 janvier prochain, soit dans une semaine.

Dans un communiqué publié samedi dans la soirée, signé par le secrétaire national adjoint, Antoine Luzizila Mbala, la Linafoot indique que ce report fait suite à la demande générale des clubs qui entendent finaliser les formalités administratives, pourtant ce sont des préalables qui se posent au début du championnat.

Ainsi, que va-t-il se passer avec le calendrier déjà publié ? La Linafoot précise que les matches prévus du 5 au 8 janvier sont renvoyés à une date ultérieure, de même que certains d'autres matches. Les équipes, les partenaires et les officiels concernés sont priés de prendre toutes les dispositions utiles y relatives.

Maniema Union-Dcmp toujours en suspens

Entretemps, le match Maniema Union - Dcmp, l'unique rencontre en retard de la phase aller n'est toujours pas organisé. Motema Pembe et ses dirigeants continuent à rouler la Linafoot dans leur pâte, brandissant le programme des matches de la Coupe de la Confédération comme l'éternel prétexte. Avant d'aller culbuter au Maroc (0-3), Dcmp a pesé de toutes ses manœuvres, refusant de jouer Maniema Union, qui venait d'écraser Sanga Balende à domicile (1-6). Tout calcul et manœuvre contournés, la Linafoot décidera de ce match, le tout dernier de sa phase aller au 5 janvier. Après sa défaite au Maroc, Dcmp prendre encore quelques jours avant de débarquer à Kinshasa pour solliciter pour la énième fois, le report de ce match, évoquant encore et toujours les mêmes raisons. Finalement, le match n'a plus eu lieu.

Dcmp s'apprête à recevoir à son tour son bourreau de Renaissance Sportive de Berkane, dimanche, au stade des Martyrs, à Kinshasa. La seule crainte, seulement après ce match Berkane, Dcmp pourait encore créer un autre prétexte des réservations des vols et consorts pour aller en Zambie, et mettre le championnat national en souffrance.

Des forfaits en cascades...

Les erreurs administratives on en parlent encore dans ce championnat congolais. Le 31 décembre dernier, la Linafoot a rendu deux importantes décisions infligeant des forfaits respectivement à Sanga Balende devant Lupopo, et à Renaissance du Congo face à Mazembe. Ces deux matches se sont valablement joués sur terrain et soldés par des scores nuls (1-1/1-1). Mais, sur tapis vert, la Linafoot leur réserve d'autres résultats.

Il est reproché au club de Mbuji-Mayi d'avoir aligné les joueurs : Besofo Amba et Diakuti Mbombo, qui "n'ont aucune trace d'affiliation à la Linafoot, ni sur les bordereaux de transmission des licences, ni sur la fiche d'engagement". Sanga Balende qui a du mal à encaisser les points dans ce championnat, perd ce match par forfait, soit 3-0 en faveur de FC St Eloi Lupopo". Grâce à cette victoire en dehors du terrain, les hommes de Papy Kimoto remontent à la 6è place avec 22 pts +8 tandis que Sanga Balende descend à la 13è position avec 11 pts-14.

Pour sa part, Renaissance du Congo a aligné environ quatre irréguliers devant Mazembe, Ange Kacoubi et Kipassa.

Dommage pour cette équipe de l'Evêque Pascal Mukuna qui n'était pas loin de battre Mazembe ce jour-là, au stade des Martyrs à Kinshasa. Score final 1-1, ignorant ce qui pouvait leur arriver quelques jours après.

C'est le deuxième forfait du genre pour Renaissance dans ce championnat, après celui contre Dcmp. Avec ces nouveaux points glanés, le TP Mazembe prend le large avec désormais 38 points.