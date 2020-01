Sénégal: Sédhiou - La Géomatique, au service de la rationalisation des investissements

Le Dr Labaly Touré, directeur de Géomatica, a animé à la Chambre des métiers de Sédhiou une conférence publique autour du thème : « Rôle et place des sciences spatiales dans le développement ». C'est à la demande du professeur Balla Moussa Daffé en prélude au baptême du lycée qui allait porter son nom.

L'assistance a été bien séduite par la perspicacité et de la maitrise du sujet par le jeune professeur Touré. « Cette science est un puissant moyen de cartographie et de planification dans la prise de décision, notamment dans les actions et projets de développement », a précisé le conférencier du jour.

En prélude à la cérémonie inaugurale du lycée Balla Moussa Daffé, une conférence publique a réuni vendredi dernier 3 janvier différents acteurs de l'école autour du thème : Rôle et place des sciences spatiales dans le développement.

Dr Labaly Touré, directeur de Géomatica et conférencier du jour a insisté sur les innovations et opportunités technologiques comme soubassement d'une planification sincère et d'un développement durable.

«La géomatique est une science que je ne dirai pas nouvelle mais récente et qui traite de l'information géographique. Ces sciences permettent de localiser de manière absolue les points de la terre».

Dr Touré a fait mention du caractère indispensable de ces sciences dans l'accroissement des rendements au niveau des collectivités territoriales : « ces outils aident à la gestion et à la prise de décision.

Par exemple, une commune, elle gère par définition un territoire. Un territoire, on ne peut pas le gérer sans le maitriser et sa maitrise des outils de la géomatique.

Il faut avoir un plan d'affectation et d'occupation des sols pour que la commune puisse gérer aujourd'hui et planifier pour demain », a notamment indiqué Dr Labaly Touré.

Pour sa part, Balla Moussa Daffé dit avoir initié cette conférence sur les sciences pour stimuler le réflexe des recherches scientifiques chez les jeunes apprenants.

« Dès le départ, j'ai déclaré que je souhaite que ce lycée devienne un lycée d'excellence avec en toile de fond une revalorisation des disciplines scientifiques.

Ce savoir est aujourd'hui dominé par des technologies nouvelles. Il y a des cadres de la région de Sédhiou et de surcroit des jeunes qui excellent dans les sciences au rang desquels le docteur Labaly Touré. Au-delà de cette conférence, je l'ai proposé en modèle à nos enfants afin qu'ils puissent suivre ses pas », note avec fierté Pr Daffé.

Les participants par la voix de Amadou Lèye Konté, le président du Conseil communal de la jeunesse de Sédhiou, disent être séduits par les avancées scientifiques dans le domaine spatial.

L'envie alléchant a aiguisé chez les jeunes la hargne d'explorer les disciplines scientifiques. Le parrain de ce lycée, Balla Moussa Daffé, professeur agrégé de pharmacie, ancien député maire et ancien ministre de la recherche scientifique compte bien peser de tout son poids pour accroitre les performances scolaires dans cet établissement, surtout dans les disciplines scientifiques.