Sénégal: 2 ans après la tuerie de Boffa Bayotte - Présumés auteurs et familles toujours dans l'attente d'un procés

Ce jour rappelle un tristement événement survenu dans le sud du pays, à Boffa Bayotte, où le 06 janvier 2018, une bande armée opérait un carnage dans la forët de Boffa. 14 personnes, toutes des bûcherons étaient froidement abattues par un commando armé. La machine de l'enquête mise en branle ; 16 personnes dont le journaliste Réné Capin Basséne sont arrêtées et incarcérées dans les prisons de Dakar et Ziguinchor

Deux ans après cette tuerie de Boffa, l'instruction traine et les présumés auteurs et leurs familles s'impatientent de la tenue d'un procès.

Quoique le rapatriement ces derniers jours à Ziguinchor d'un lot de présumés auteurs sonne comme un nouveau tournant dans cette affaire qui avait bouleversé le processus de paix en Casamance !

Entre désarroi et attente d'un procès, les familles des présumés auteurs de la tuerie de Boffa bayotte s'impatientent. Deux ans après cette tuerie qui avait ému toute l'opinion nationale et internationale, le dossier n'a pas encore livré tous ses secrets.

Mais l'instruction qui avance lentement mais sûrement d'après une source judiciaire semble aborder un nouveau tournant. Surtout après le rapatriement à Ziguinchor, ces derniers jours, de la vague de 14 personnes arrêtées qui étaient incarcérées dans les prisons de la capitale.

Ces présumés auteurs inculpés au lendemain de cette tuerie avaient été transférés dans les prisons de la capitale sénégalaise, après un bref séjour carcéral à la Maison d'Arrêt et de Correction (MAC) de Ziguinchor où ils avaient laissé celui qui était considéré comme le présumé cerveau de ce massacre, en l'occurrence le journaliste René Capin Bassène. Ce dernier, entendu au mois d'avril dernier, devrait retourner chez le juge pour une audition au fond.

D'ailleurs, un coup d'accélérateur à l'instruction serait à l'origine du rapatriement à Ziguinchor de Omar Ampoi Bodian et compagnie qui devraient être entendus à leur tour sur le fond du dossier les prochains jours par le juge d'instruction qui hérite d'un dossier à la fois lourd et complexe des inculpés de l'affaire Boffa qui étaient incarcérés à Dakar et qui ont rejoint Ziguinchor à la veille des fêtes de Noël.

Des 16 personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt au lendemain de la tuerie de Boffa, il ne reste plus que 15 puisque l'un des présumés auteurs, le chef de village de Toubacouta, est mort en détention au mois de juillet dernier au pavillon spécial de l'hôpital Aristide le Dantec.

Il faisait partie du lot de personnes arrêtées et transférées dans les prisons de Dakar. Un des 14 détenus incarcérés ces derniers jours à la Mac de Ziguinchor serait d'ailleurs malade et son état de santé serait préoccupant.

Si les parents de ces détenus poussent un petit ouf de soulagement avec le rapatriement de leurs parents à Ziguinchor, il n'en demeure pas moins qu'ils s'impatientent dans l'attente de leur procès. « Voilà deux ans que nous sommes dans l'attente.

Nos parents sont emprisonnés et envoyés loin à Dakar, certains ont le moral très bas. Et un mystère total entoure leur avenir dans cette affaire. On ne sait pas quand est-ce ils seront jugés», nous confie un proche de détenu retrouvé juste devant la MAC qui attend de rendre visite à son parent.

Voilà deux ans jour pour jour que ce triste feuilleton de la tuerie de Boffa Bayotte défrayait la chronique dans la partie sud du pays.

Le 06 janvier 2018, une bande armée opère en effet une descente dans la forêt de Boffa et 14 personnes sont sauvagement tuées. Les victimes, des bûcherons, sont froidement abattues par un commando armé.

La machine des enquêteurs entre en action et une semaine après cette tuerie, la section de recherche de la gendarmerie sous la houlette du commandant Issa Diack procède à des arrestations. Vingt-deux personnes sont arrêtées et entendues.

Déférés au parquet, 6 recouvrent la liberté et les seize autres inculpés des chefs d'accusation d'associations de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes à feu sans autorisation et placées sous mandat de dépôt.

Les présumés auteurs feront face au juge dans les prochains jours, une fois l'instruction bouclée sous peu, présage-t-on, et le procès de ces 15 présumés auteurs de la tuerie de boffa pourrait se tenir avant la fin de cette année.