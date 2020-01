Sénégal: Instauration d'une journée mensuelle de nettoiement - Macky donne le ton du «Cleaning Day»

Ça y est, le ton a été donné pour le «cleaning day» ou journée (nationale) de nettoiement instauré dans le cadre du programme «Sénégal propre». Le président de la République, Macky Sall, a lancé la journée mensuelle de nettoiement avant-hier, samedi 4 janvier 2020.

A ses côtés ou dans leurs villes ou localités respectives, des autorités, ministres, maires et autres élus et responsables se sont investis pour la réussite et débarrasser les voies et espaces publics des immondices et autres objets encombrants.

Le président Sall, qui en appelle à la pérennisation de cette activité, car ne pouvant «plus tolérer l'occupation anarchique de l'espace», s'est saisi de l'occasion pour annoncer que des mesures fortes seront prises pour une application rigoureuse de la loi sur le plastique.

La première journée mensuelle de nettoiement, initiée par le président de la République Macky Sall, s'est tenue avant-hier, samedi 04 janvier 2020.

A la tête de nombreuses autorités, le chef de l'Etat a lancé le «cleaning day» qui a démarré par un convoi parti de son domicile à Mermoz jusqu'à la Place de l'Indépendance.

Il avait à ses côtés, entre autres autorités, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, le gouverneur et le préfet de Dakar, son Envoyée spéciale Me Aïssata Tall Sall et la Première Dame, Mariame Faye Sall.

Pour Macky Sall qui s'est exprimé à différentes étapes de la procession, l'instauration de la journée mensuelle de nettoiement n'est pas une initiative politique, mais plutôt un investissement citoyen, une initiative de conscientisation citoyenne à la propreté et à la gestion de l'espace public.

«Il ne s'agit pas d'une activité politique, mais les politiques de tous les bords, les citoyens et les associations se sont mobilisées. Et je voudrais vous rendre tous hommage et vous remercier. C'est ce que je cherchais en instituant cette journée nationale de la propreté», a-t-il soutenu.

LE DEFI DE LA PERENNISATION DU «CLEANING DAY»

En outre, Macky Sall a manifesté son souhait d'arriver à pérenniser la journée. «Nous ne pouvons plus tolérer l'occupation anarchique de l'espace... »

«Il s'agit maintenant de pérenniser cette activité, d'entretenir les endroits désencombrés, de les aménager et de faire en sorte que notre capitale, que notre pays soit un espace de vie propre, favorable à l'épanouissement des citoyens», a déclaré Macky Sall qui a lancé un appel aux 13 autres régions qu'il n'a pas pu visiter, en ces termes: «je vais me rendre compte des efforts qui seront faits en matière de propreté.

E le Grand Prix du chef de l'État pourra même être gagné par des régions comme Fatick, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor, Matam, Louga, etc...»

«LA LOI SUR LE PLASTIQUE SERA APPLIQUEE DANS TOUTE SA RIGUEUR»

A la Place de l'Indépendance, le président Macky Sall qui s'est félicité de ce début d'initiative citoyenne, a remercié tous les acteurs qui se sont résolument engagés, sous la houlette du ministère de l'Hygiène publique et de la mairie de Dakar.

Mieux, il a dit que «la loi concernant la gestion des déchets plastiques sera appliquée dans toute sa rigueur. Il faut changer de comportement sur cet aspect lié au plastique», a-t-il insisté.

Avant de relever que ces plastiques ont trop fait de mal à notre planète. Pour le Chef de l'Etat, il faut que des mesures fermes soient prises après de nombreuses discussions et échanges sur la question.

Par ailleurs, il a aussi invité les riverains de la Place de l'Indépendance à maintenir cette espace attrayant.

«Il faut que cette place redevienne comme un centre d'attractivité pour les citoyens.» Il les a également exhortés à obéir aux règles qui sont du ressort de la municipalité pour que le lieu retrouve son lustre d'antan.

«Il y a une législation qui est établie et qui rappelle que c'est le maire de la ville qui définit le Code des couleurs, de la peinture et qu'il faut que ces gens puissent se conformer à cette règle».

Il signale en conséquence, que des instructions seront données au préfet pour l'application de cet arrêté.

«PLUS DE GRAVATS DE CHANTIER DANS LES RUES»

Le président de la République est aussi revenu sur sa volonté de mettre en place une Brigade spéciale pour lutter contre l'occupation anarchique.

Celle-ci sera dotée de moyens juridiques et de matériels pour surveiller et accompagner ces actions sur le désencombrement, mais aussi veiller sur la gestion des gravats de chantiers.

Le président Sall a estimé qu'«il est inadmissible de laisser ces gens abandonner leurs gravats de chantier dans les rues», a-t-il prévenu.