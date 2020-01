Seychelles: Les colis en provenance de la Chine pour les Seychelles sont attendus au début de la Nouvelle Année

Les personnes ayant commandé des cadeaux de Noël et d'autres articles en provenance de Chine pour la saison des fêtes ne devraient pas recevoir leurs colis avant la fin de l'année, a déclaré un responsable des Seychelles Postal Services.

Le directeur général adjoint des Seychelles Postal Services, Alex Etienne, a déclaré vendredi à la SNA qu'il y avait un retard dans la livraison de courriers arrivant de Chine en dehors de leur contrôle.

"La compagnie aérienne, Kenya Airways, qui transporte les sacs postaux, a refusé de transporter les sacs postaux depuis novembre et n'a fourni aucune raison expliquant pourquoi elle a interrompu le service. Étant donné que la poste chinoise n'utilisait que cette compagnie aérienne, nous n'avons reçu aucun courrier depuis la Chine ", a expliqué M. Etienne.

Il a déclaré que la haute saison pour les courriers commence généralement en novembre, car tout le monde importe des cadeaux, des décorations et d'autres articles à temps pour Noël.

Mais cette année, elle a été très lente et ce n'est que lundi de la semaine dernière que Kenya Airways a repris ses services.

"Au moment où nous parlons, le service postal regorge de colis qui remontent au début du mois de novembre et nous faisons bien sûr de notre mieux pour les trier le plus rapidement possible. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas les distribuer avant la fin de l'année ", a-t-il dit.

Le service postal des Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, a une politique de sécurité stricte, ce qui retardera encore les processus de tri et de distribution.

"Nous sommes conscients que certains de ces articles étaient destinés à Noël et au Nouvel An, mais malheureusement, nous ne compromettrons pas l'aspect sécurité de notre travail. Nous devrons enregistrer et vérifier chaque colis individuellement et bien sûr, cela prend du temps et l'attente va certainement se prolonger jusqu'après nouvelle année ", a ajouté M. Etienne.

La plupart des courriers proviennent de la province chinoise de Guangzhou et certains de Hong Kong.

"C'est le service postal chinois qui trie la livraison du courrier, donc cela n'a rien à voir avec les Seychelles. Nous acceptons simplement les sacs de courrier. Nous ne pouvons donc rien faire quand quelque chose comme ça se produit", a déclaré le directeur général adjoint.

Le service postal a également informé la SNA qu'il y avait des retards de livraison depuis l'Afrique du Sud tout au long de l'année, en raison de l'incohérence dans la livraison des sacs postaux du pays.

"L'Afrique du Sud est considérée comme une plaque tournante pour des pays comme l'Inde, la Malaisie et la France et de nombreux courriers transitent par le pays pour se rendre aux Seychelles. Nous n'avions pas non plus de livraison régulière à partir de là, ce qui a également entraîné un retard dans l'arrivée de colis ", a expliqué M. Etienne.

Pendant ce temps, il a déclaré que les sacs de courrier de Singapour et d'Angleterre avaient été livrés à temps.