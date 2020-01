Congo-Brazzaville: Foire aux livres - Les écrivains congolais invités à s'inscrire

Dans le cadre de la deuxième édition de la saison des lettres congolaises, un appel à candidatures a été ouvert jusqu'en fin mars pour permettre aux écrivains congolais de participer aux programmes de l'événement et, éventuellement, présenter leurs œuvres à travers la foire aux livres.

La saison des lettres congolaises revient encore cette année du 25 au 28 avril à Brazzaville et Pointe-Noire autour d'une panoplie d'activités entre le public et le livre. La foire aux livres figure parmi les activités phares de cette manifestation culturelle. Comme le stipulent les organisateurs, cette foire est un moyen judicieux pour les écrivains d'étendre leurs visibilités et de toucher un nouveau et large public en allant à sa rencontre. En effet, chaque auteur pourra présenter, vendre, dédicacer ses ouvrages ; échanger librement avec les lecteurs ; rencontrer d'autres écrivains et nouer des contacts avec des éditeurs. Aussi les potentiels auteurs pourront-ils également trouver leur compte à la faveur des discussions autour du livre et de l'écriture.

Pour candidater, chaque postulant doit envoyer son nom et prénom, les titre(s) du ou des livres(s) à exposer, le résumé en cinq lignes maximum de l'œuvre, l'éditeur, l'année de publication et le genre littéraire de l'œuvre (roman, poésie, nouvelles, essai, théâtre... ). Les éléments de candidatures sont à faire parvenir à l'adresse : leséditionsplus@leséditionsplus.com.

Lors de la précédente édition de cet événement, la foire aux livres s'était notamment invitée à la Poste centrale de Brazzaville. Pendant trois jours, le public a découvert de nombreux auteurs et leurs œuvres, échanger ensemble et profiter des lectures en séance tenante.

S'agissant de cette deuxième édition de la saison des lettres congolaises, le programme exact n'est pas encore défini. Néanmoins, outre la foire aux livres, cet événement prévoit également des conférences, prix littéraires et biens d'autres activités. Créée en 2019, la saison des lettres congolaises est une initiative de Maha Lee Cassy, écrivain congolais et responsable des éditions Plus. L'objectif du projet, promouvoir les auteurs et la littérature du Congo, tant au niveau national qu'international.