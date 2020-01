Congo-Brazzaville: Salon du livre de Paris 2020

Pour la 40ème édition Livre Paris, événement littéraire de l'année en France, l'Inde sera le pays à l'honneur.

Du vendredi 20 mars au lundi 23 mars, la Porte de Versailles ouvrira ses portes aux amoureux du livre. En chiffres prévisionnels, les organisateurs prévoient : 160 000 visiteurs, 3000 auteurs, 250 conférences et débats, 718 groupes scolaires, 450 stands / 471 marques exposées et 50 pays représentés parmi lesquels ceux de l'Afrique, dont on espère le retour à l'instar du Stand Livres et Auteurs du Bassin du Congo.

Durant quatre jours, tables rondes, débats, dédicaces et animations rythmeront les allées du Pavillon 1 de la Porte de Versailles à Paris où déambuleront tous les professionnels du livre et de l'écrit.

L'inde, pays à l'honneur pour cette édition, avait déjà été pays invité d'honneur en 2007. Il est classé 6e marché du livre au monde, avec une estimation à 6,76 milliards de dollars (5,91 milliards d'euros).

"Une excellente opportunité d'étendre le nombre de traductions et de parutions de livres indiens chez les éditeurs français et de construire un réseau dynamique entre l'édition française et indienne", avait déclaré Alexandre Ziegler, ambassadeur de France en Inde, lors du Festival de littérature de Jaipur le vendredi 25 janvier de l'année dernière, lors de la signature de l'accord avec le National Book Trust pour l'invitation de l'Inde à Livre Paris en 2020.

Dans le cadre de « bons procédés », la France sera par ailleurs le pays invité de la Foire internationale du livre de New Delhi en 2022.

Dates, horaires et accès

Vendredi 20 mars de 10h00 à 20h00

Samedi 21 mars de 10h00 à 20h00

Dimanche 22 mars de 10h00 à 19h00

Lundi 23 mars de 9h00 à 18h00*

* Accès réservé aux professionnels de 9h à 12h,

ouverture au public à partir de 12h.

Porte de Versailles - Pavillon 1 - Paris, France