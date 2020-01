Congo-Brazzaville: Musique - Céline Banza prépare sa tournée africaine

En concert le 30 janvier au Pullman, ce premier grand show de la lauréate du Prix Découvertes RFI 2019 à Kinshasa est un prélude à son périple continental, son tout premier, qui va durer un trimestre (fin février à fin mai). Viendra ensuite une tournée européenne en juin qu'elle entend lancer à l'occasion du concert Africa 2020 à Bordeaux, en France.

Très enthousiaste, et on le comprend, face à l'avenir qui se profile devant elle, Céline Banza fait savoir que dans son agenda, « il y a beaucoup de choses prévues pour 2020 ». Et de confier au Courrier de Kinshasa : « Ce mois de janvier, je vais en résidence à Abidjan pour préparer ma scène, mon spectacle, mon répertoire. Je reviendrais à Kinshasa le 30 janvier pour un concert au Pullman et le 1er février à Lubumbashi. Tout le mois de février, je vais en livrer ». Par la suite, la jeune chanteuse-guitariste prévoit de se lancer sur la route pour son périple continental. Elle souligne dès lors : « Ma tournée africaine va me conduire dans plus de vingt pays à partir de fin février jusqu'au mois de mai ». Et ce n'est pas tout ! « En juin, je vais débuter la tournée européenne dans le cadre du projet Africa 2020 initié par le président français Emmanuel Macron. Je chanterai à Bordeaux et, par la même l'occasion, je vais lancer ma tournée européenne », nous a-t-elle annoncé.

Bien jeune, 22 ans, ce qui ne l'empêche pas d'être pétrie de talent, Céline Banza, faut-il le rappeler, est aussi vidéaste, actrice et performeuse. Son sacre, elle le doit au titre Te rembi alors qu'elle a commencé à se faire connaître au niveau international grâce au télé-crochet The Voice Afrique francophone en 2017. À propos de ce morceau désormais emblématique, la chanteuse nous raconte : « "Te rembi" m'a été inspiré par la pièce de théâtre "Trois femmes en colère" de Fabrice Mukala. Lorsque je devais écrire une chanson pour cette création en partant de son titre, j'ai pensé à m'exprimer moi aussi, dire quelle était pour moi la place de la femme. "Te rembi" a fait son chemin jusqu'à me faire obtenir le Prix Découvertes RFI 2019 ». Sans en connaître le sens le public aimait déjà cet air applaudi lors de l'African music forum où Céline avait publiquement annoncé sa participation au concours de RFI. Son appel à voter pour elle à cette soirée du 21 septembre a visiblement porté ses fruits !

Mais qu'exprime vraiment cette mélodie de Céline Banza aux accents mélancoliques ? De prime abord, nous apprend-elle : « Je suis ngbandi, "Te rembi" veut dire mon corps en gbandi ». Et de poursuivre : « La chanson parle du corps de la femme comme limite où s'arrêtent les hommes et que nous-mêmes femmes avons du mal à dépasser ». Aussi, martèle-t-elle : « "Te rembi", c'est l'expression d'un souci, une colère, mais aussi une remise en question. Je dis que la femme devrait comprendre la place qu'elle occupe dans la société. Elle doit savoir que c'est elle la mère, la base de l'humanité, elle doit absolument l'assimiler. Et l'homme, l'être masculin, doit savoir reconnaître que la femme ne se résume pas qu'à son corps, son physique. Une femme est à considérer au-delà de cela ».

Vœu exaucé de Fally

Céline Banza passe pour une pépite en étant la première chanteuse congolaise à avoir remporté le Prix Découvertes RFI. Ce n'est pas dit qu'aucune ne s'y est essayée ! En effet, ses aînées Iyenga en 2018 et Maryse Ngalula en 2012 n'ont pas eu cet heureux privilège. Que d'émotions l'habite encore rien que de penser au verdict du jury rendu à cette mémorable journée du 7 novembre. « Je l'ai appris en direct ! Nous attendions à la Halle de la Gombe, moi et les personnes venues me soutenir, à 14 heures pile devant nos téléphones, c'était un Facebook live de RFI. Je ne m'y attendais pas ! C'était incroyable ! Un moment rempli d'émotion. Quand j'y repense c'était wow !, il n'y a pas de mot qui puisse exister pour ce que j'ai vraiment vécu », nous avoue-t-elle. Céline n'était pas la seule à vivre intensément ce moment. Elle nous confie : « Fally Ipupa était très content à la finale quand il a su que j'étais Congolaise. Comme membre du jury, il souhaitait juste que ce soit moi la lauréate. Et comme son vœu avait été exaucé, il a annoncé avec beaucoup de plaisir, je crois que ceux qui ont suivi l'émission avec Claudy Siar à la radio ont vu de quelle manière il chantait ma chanson du début à la fin. Il était assurément très, très ravi de cette victoire. Du reste, pour lui, ce n'était pas que moi mais nous tous qui avions gagné ce prix ».