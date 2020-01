Congo-Brazzaville: Force publique - 217 promus au 1er trimestre à la présidence de la République

Le directeur général de la sécurité présidentielle, le colonel Serge Oboa, a présidé le 4 janvier, au stade Saint-Denis à Mpila, la cérémonie de port d'insignes de grade des éléments des structures opérationnelles de la présidence de la République.

Au total, deux cent-dix-sept militaires, gendarmes et policiers dont un colonel, quinze lieutenants-colonels, trois commandants, huit capitaines, onze lieutenants, quarante-sept adjudants-chefs, soixante-douze adjudants et soixante sergents-chefs ont été promus au titre du 1er trimestre 2020. Félicitant les nouveaux promus, le colonel Serge Oboa les a exhortés à plus de fidélité au président de la République, chef suprême des armées et aux institutions républicaines.

« Je vous exhorte à améliorer qualitativement votre manière de servir, à plus de disponibilité, plus de discipline, plus de courage et à toujours répondre avec empressement aux instructions du commandement. Oui, servir la présidence c'est un privilège, c'est un honneur, mais cela exige beaucoup de sacrifices. Vous devez en permanence intérioriser cela », a rappelé le directeur général de la sécurité présidentielle.

S'adressant à ceux qui n'ont pas été retenus au tableau, il leur a demandé de ne pas baisser la garde, mais plutôt de redoubler d'efforts afin d'attirer le regard du commandement pour la prochaine promotion.

Promue au grade de lieutenant-colonel, Lydie Flore Dzeret pense que nul ne peut être élevé au grade supérieur s'il n'a pas rempli certains critères, parmi lesquels le diplôme et la durée (ancienneté). « En dehors de cela, il faut qu'il y ait la discipline et la confiance des chefs. On peut bien beau remplir les critères, mais s'il n'y a pas de discipline et la confiance des chefs, on ne peut pas accéder au grade supérieur », a-t-elle rappelé, précisant que les promus du 1er et du 2e trimestres bénéficient de la même confiance du commandement.