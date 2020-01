Congo-Brazzaville: Mvouti - La population a fêté la Saint-Sylvestre avec ses élus

Le ministre Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, le député élu, et Alphonse Louvounou, député siégeant de la deuxième circonscription de Mvouti, dans le département du Kouilou ont passé les fêtes de fin d'année et de Nouvel An avec les habitants de cette localité.

Depuis quelque temps, le député titulaire et son suppléant viennent passer le réveillon de la Saint-Sylvestre avec les habitants de leur circonscription. Cette année encore, ils n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont offert aux populations de Bilinga et de Bilala des vivres, des présents divers et deux bœufs. En guise de remerciement, les populations leur ont donné divers produits vivriers. Cette nuit festive de la Saint-Sylvestre a été agrémentée par l'orchestre Chauffé Libendé. Sous les sons de la musique, les sapeurs ont égayé l'assistance par une parade vestimentaire et les plus belles perles de Bilinga ont fait admirer leur beauté lors du concours miss Bilinga.

En qualité de membre du bureau politique du Parti congolais du travail (PCT), Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, a organisé des rencontres avec les responsables des sections et ceux des organisations affiliées au parti des villages Bilinga, Bilala, Yanga, Tchivala et Nkoungni. La vulgarisation des conclusions des travaux du 5e congrès ordinaire du PCT tenu du 27 au 30 décembre à Brazzaville qui ont abouti à l'élection de Pierre Moussa comme secrétaire général du PCT et l'appel à la candidature de Denis Sassou N'Guesso à l'élection présidentielle de mars 2021 ont été les principaux moments de cette activité.

Signalons que l'appel des congressistes a été accueilli avec joie par tous les responsables des sections rencontrées car il rejoint, selon eux, celui lancé à Mvouti le 31 décembre 2018 lors de la célébration du 49e anniversaire de la création du PCT et des 80 ans du feu président Marien N'Gouabi. « 2021 c'est demain, 2021 c'est maintenant. Mvouti se tient prêt pour la réélection du camarade président Denis Sassou N'Guesso », a déclaré le ministre Coussoud-Mavoungou

Lors de cette activité, le ministre a invité les responsables locaux à maintenir l'unité et la cohésion au sein du parti et, surtout, à ne pas céder à l'intox que véhiculent certaines personnes en mal de popularité et d'assise politique. « Nous devons garder nos yeux fixer sur l'échéance future majeure, pour garantir la victoire de notre candidat naturel en 2021, sans oublier les législatives en 2022 », a-t-il conclu.