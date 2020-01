Congo-Brazzaville: Force publique - Les commandants de zones invités à s'engager dans la sécurité alimentaire

Lors du réveillon d'armes 2019, le président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, a instruit les commandants de zones militaires de défense à suivre l'exemple de la zone de défense n°1, Pointe-Noire, dans la production agro-pastorale, dès ce mois de janvier, afin de contribuer à l'effort de développement du pays.

A entendre le président de la République, la force publique devrait, au-delà de la sécurité des personnes et des biens, apporter sa pierre dans la sécurité alimentaire à travers les activités agro-pastorales. Tant il est vrai que les défis à relever dans ce secteur sont de taille et que seulement 14% d'enfants au Congo atteignent les exigences alimentaires minimales. « J'invite les commandants de zones militaires à s'inspirer de l'initiative déjà prise par les officiers, sous-officiers, hommes de rang de défense n°1 pour entraîner la force publique dans l'effort de production agricole et animale », a déclaré le chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, donnant des directives à la force publique à l'occasion du réveillon d'armes le 31 décembre 2019 à Brazzaville.

Au niveau de la zone militaire de défense de Pointe-Noire, en effet, les soldats ont cultivé des étendues de terre et lancer l'élevage des poules et des moutons, sous l'égide du commandant de ladite zone, le général Jean Olessongo Ondaye. Un séminaire a même été organisé en faveur des hommes en uniforme sur l'appropriation des techniques agricoles dans un corps de troupe. C'est donc cet exemple qui doit s'étendre sur l'ensemble du pays, selon le président de la République. « Nous allons ainsi établir les liens entre la force publique et l'ensemble des autres forces nationales pour le redressement économique de notre pays », selon Denis Sassou N'Guesso.

Une étude servant d'appui

En août 2019, la représentation du Programme alimentaire mondiale (PAM) au Congo a publié une étude sur l'analyse économique des ménages pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en classifiant les productions agricoles par zone géographique du pays. Cette étude pour servir les commandants de zones d'autant plus que la classification de production par zone géographique ressemble à la répartition des zones militaires de défense sur l'étendue du territoire national.

Productions par zone

Zone 1, forêt dense nord : cacao, banane, fruitiers, manioc ; zone 2, forêt dense inondée : pêche, banane, manioc ; zone 3, savane arbustive ouest : bovins, pisciculture, igname, manioc ; zone 4, savane herbeuse centrale : igname, pomme de terre ; zone 5, forêt dense du chaillu : arachide, safoutier, manioc, petits ruminants ; zone 6, savane arbustive sud : forte production agricole, petits ruminants ; zone 7 : forêt dense du Mayombe : banane, ananas, fruitiers, manioc ; zone 8, plaine côtière : pêche maritime, lacustre et artisanale, maraichage, élevage... « Cette analyse de zonage des potentialités de production s'adapte aux zones rurales et urbaines. Elle prend en compte les populations hôtes, les déplacées et les réfugiés », a expliqué le directeur adjoint du PAM au Congo, Aliou Ouattara.

Après l'intruction du chef suprême des armées en la matière, il reste pour les hommes en uniforme de passer à l'acte. Il est important de souligner les bribes de cette initiative sont quelque peu visibles notamment au niveau de l'école militaire préparatoire général Leclerc où il y a des sillons de légumes et d'autres produits alimentaires. Il faudrait donc passer à la vitesse surpérieure afin d'accroître le niveau de sécurité alimentaire.