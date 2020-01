Congo-Brazzaville: Port autonome de Brazzaville - une remorque termine sa course dans le fleuve

Le conducteur du véhicule qui s'est retrouvé sous l'eau après une manœuvre ratée, Abdoul Nassirou, a perdu la vie dans cet accident de travail au port fluvial de la capitale.

« Pendant la manœuvre, il a perdu le contrôle du volant ... Le véhicule est allé droit dans l'eau », selon les témoignages recueillis lors de cet accident mortel de circulation, survenu le 3 janvier au port fluvial de Brazzaville. A en croire le responsable logistique, Maixent Ekaka, le conducteur prenait position pour mieux disposer la remorque à dix-huit roues qui devrait être chargée. Les caprices techniques du véhicule n'ont laissé aucune chance à Abdoul Nassirou visiblement coincé par sa ceinture de sécurité qui malheureusement n'a pas suffi pour le sécuriser dans cette situation fatale.

Par la suite, les dispositions ont vite été prises pour repêcher le véhicule et le corps sans vie du chauffeur. L'autre membre de l'équipage s'en est sorti vivant. Selon les sources concordantes, le chauffeur décédé, Abdoul Nassirou, sujet camerounais, père de trois enfants, vivait à Pointe-Noire et faisait des navettes entre la ville océane et Brazzaville dans le transport des marchandises pour une société de la place. C'est donc de service qu'il a perdu la vie.

Il convient de souligner que le port autonome de Brazzaville a amorcé les travaux de sa réhabilitation depuis 2016. En novembre 2019, les engins équipés de technologie moderne pour le chargement et déchargement des conteneurs et matériels lourds y ont été installés et officiellement lancés par le Premier ministre Clément Mouamba. Dans le cadre de cette modernisation et au regard de cet accident mortel, les facteurs de sécurité qui existent déjà devraient être consolidés pour prévenir de tels incidents à l'avenir.