Algérie: Industrie chimique - Signature d'une convention-cadre entre Sonelgaz et le holding ACS

Alger — Le Groupe Sonelgaz a signé lundi à Alger une convention-cadre avec le Holding public Algerian Chemical Specialities (ACS/SPA) pour acquérir différents produits issus de l'industrie chimique locale et réduire le recours aux importations.

Cette convention, d'une durée de cinq (5) ans renouvelables, "favorisera la substitution aux importations des biens et des services. Elle servira également d'incubateur aux start up algériennes, aux micro-entreprises et aux PME-PMI à travers le tissu de sous-traitance gravitant autour de ces industries", a indiqué le P-dg du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras dans une allocution à l'occasion de la cérémonie de signature.Selon le même responsable, il s'agit aussi de la promotion de la production nationale, la création de la valeur ajoutée localement ainsi que la sauvegarde et la création de nouveaux postes d'emploi.Pour sa part, le p-dg du Groupe ACS/Spa, Abdelghani Benbetka, a fait savoir que cette convention-cadre avait notamment pour objectifs de fournir le Groupe Sonelgaz en différents produits issus du plastique, de la peinture, du papier et du verre.

Selon M. Benbetka, l'intérêt de ce partenariat permet de "promouvoir le produit national, faire connaitre le produit industriel des filiales d'ACS, hisser le taux d'intégration économique et se passer définitivement de l'importation des produits industriels disponibles localement tout en créant des postes d'emploi"."Il s'agit également pour nous de prospecter des opportunités d'export de nos produits vers l'Afrique, voire l'Asie et l'Europe", a-t-il ajouté, estimant que la nécessité de développer l'industrie chimique en Algérie fait de ACS "un pôle actif dans la production de la matière première localement".

Pour M. Benbetka, l'objectif est de parvenir à couvrir 30% des contrats signés par Sonelgaz dans la fourniture d'équieppements et de produits de base dans le secteur énergétique.Le holding ACS/SPA est constitué de 4 groupes, 6 filiales, 18 sous-filiales et 5 sociétés de participation, activant dans les filières du plastique, de la peinture, du papier, des détergents, du verre, des dispositifs médicaux et des services.