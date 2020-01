Congo-Brazzaville: Poto-Poto 3 - Les nouveaux membres du comité central du PCT présentés aux militants

Elu membre du comité central du Parti congolais du travail (PCT), le député de la troisième circonscription électorale de Poto-Poto, Constant Ferréol Gassakys, a restitué le 4 janvier les conclusions du cinquième congrès ordinaire, tenu du 27 au 30 décembre à Kintelé.

Ils sont au total quatre cadres habitant les quartiers 34 et 35 Poto-Poto à avoir fait leur entrée au comité central du PCT. Il s'agit notamment de Gilles Denguet Attiky, Ferréol Gassakys, Thierry Kombotedoua et Corine Andjembo, qui viennent de s'ajouter à Dominique Lopandza Nianga, René Mpika Mampassi et Rufin Opendza reconduits au niveau de cette instance qui est passée de 471 à 727 membres.

Constant Ferréol Gassakys, principal orateur est également revenu sur certaines décisions prises à l'issue du congrès du cinquantenaire qui a porté Pierre Moussa à la tête du secrétariat général en remplacement de Pierre Ngolo qui en a passé huit ans. Le député de Poto-Poto 3 a aussi rappelé aux militants du parti les innovations apportées et l'élargissement du bureau politique et du secrétariat permanent avec de nouveaux entrants.

En effet, il a beaucoup plus axé son intervention sur l'instruction particulière du président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, qui, dans son message aux congressistes, a demandé aux militants de se mettre en ordre de bataille dès le mois de janvier pour préparer des échéances futures. Il s'agit notamment de la présidentielle de 2021 et des législatives de 2022.

« Le parti va se restructurer dans l'immédiat avec le remembrement des organes intermédiaires et de base, notamment les comités d'arrondissements et de districts, cellules et sections. Le plus important pour nous aujourd'hui est de se mettre en ordre de bataille pour préparer les échéances futures. Je vous en appelle à la mobilisation pour que nous puissions passer rapidement à l'essentiel », a exhorté Ferréol Gassakys.

Selon lui, pour avoir fédéré beaucoup de gens, le PCT est devenu un parti très puissant. Interrogé sur les futures actions à mener pour galvaniser les troupes au niveau de sa circonscription, le député de Poto-Poto 3 pense qu'il n'est plus question de dormir sur les lauriers. « Le PCT compte au moins 500 mille adhérents dans tout le pays. Si tous ces militants s'inscrivent normalement sur les listes électorales, il n'y aurait pas match comme c'est souvent le cas. Les actions à mener sont en termes de mobilisation, de sensibilisation à travers nos arrondissements, nos districts, nos départements. Voilà le travail que nous attendons de chacun », a-t-il expliqué, rappelant que le congrès a choisi comme candidat unique à l'élection présidentielle de 2021, le président Denis Sassou N'Guesso.