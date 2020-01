Congo-Kinshasa: Tensions à l'Unikin - Les autorités de l'Unikin appellent aux sanctions

Le premier bilan présente une fille atteinte par balle à la jambe, des policiers blessés, des meubless des bureaux et des auditoires cassés et des véhicules brûlés dans le site universitaire.

Une vive tension a été enregistrée, le lundi 6 janvier, sur le site de l'Université de Kinshasa (Unikin). Les étudiants ont manifesté contre la fixation des frais académiques, créant ainsi un bras de fer avec la police dépêchée pour les calmer.

La situation a été maitrisée dans les après-midi par les forces de l'ordre mais le bilan indique une fille atteinte par balle à la jambe alors que les étudiants ont détruit beaucoup d'infrastructures au sein du site.

Le siège de l'Association des professeurs, situé à côté de l'Ecole de santé publique, la salle des conférences, des archives, les agences de la poste et de la Banque commerciale du Congo situées au rez-de-chaussée du bâtiment administratif ont été saccagés. Des rideaux, des matériels de sonorisation, des climatiseurs, des mobiliers, le coffre-fort de la banque, etc. ont tous été endommagés. Sur le site, on voit également des véhicules ravagés et d'autres mêmes brulés.

Thomas Luhaka appelle au calme

Le ministre de l'Enseignement supérieur, Thomas Luhaka, qui appelait déjà les étudiants au calme, avait rappelé que son ministère avait fixé les frais d'études, en demandant à chaque institution d'enseignement universitaire de pouvoir négocier en interne les frais connexes nécessaires au fonctionnement de chaque institution. Le ministre a, par ailleurs, indiqué qu'au niveau de l'Unikin, le comité de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, le personnel administratif et technique ainsi que la coordination des étudiants se sont réunis pendant trois jours et se sont mis d'accord d'une façon consensuelle sur un montant à payer (490 000 francs congolais) par tous les étudiants, pour l'année en cours. Donc pour Thomas Luhaka, les troubles observés à l'Unikin n'ont pas leur raison d'être étant donné que le montant querellé avait été fixé de commun accord entre toutes les parties citées dont la représentation des étudiants.

Les autorités de l'Unikin appellent aux sanctions

Les autorités de l'Unikin, qui regrettent ces actes causés par les étudiants et les dégâts enregistrés pensent que les auteurs de ces actes doivent être identifiés et punis. Selon un des cadres de cette institution, les meneurs de ces mouvements sont des étudiants mais tous ceux qui ont participé ne sont pas membres de la communauté estudiantine. « Les brigants et autres shégués de Livulu, Mbanza Lemba et Kindele ont profité de ce mouvement pour piller ce qu'ils ont pu. A la banque, même le coffre-fort a été forcé et, je crois que l'argent a également été emporté », indique-t-il dans une vidéo qui a fait un état des lieux après la maîtrise de la situation par la police.

Pour le commissaire provincial de la police, le général Sylvano Kasongo, parmi les mesures proposées, il y a le délogement de tous les étudiants des homes, quitte à voir s'il faut les reloger après. Des sources proches de l'Unikin indiquent que depuis le dimanche 5 janvier, des messages circulaient sur ces éventuels mouvements prévus pour le lendemain sur le site universitaire. Malgré les appels au calme, les initiateurs des actions ont mis en exécution leurs menaces, causant des dégâts enregistrés.