Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un rapport de l'ONU révèle des accointances entre la milice NDC/Rénové et des officiers des FARDC

Présenté le 22 novembre 2019 au Comité du Conseil de sécurité de l'ONU, ledit rapport dont le contenu est aujourd'hui sur la place publique confirme une certaine promiscuité entre le Nduma Defense of Congo (NDC/Rénové), un groupe armé actif dans le territoire de Masisi et Rutshuru (Nord-Kivu), et les Fardc.

Se fiant à l'une des vidéos tournées en juin-juillet 2019 et à la fin décembre 2018 mettant en exergue une source connaissant bien le NDC-R, les experts des Nations unies ont révélé dans leur rapport que les deux parties auraient même coexisté à une certaine période à Pinga dans le territoire de Walikale, indique-t-on. Citant l'officier du NDC-R, le rapport note « qu'au moins deux mortiers de 82 mm et une mitrailleuse lourde de 12,7 mm faisaient partie du matériel livré au NDC-R à Kashuga ».

Ce qui, d'après les experts onusiens, confirme le fait que cette milice recevrait des armes et munitions de certains officiers congolais. Outre cela, des uniformes militaires avaient été achetés préalablement auprès des Fardc et que les combattants du NDC/R auraient ultérieurement intégré les Fardc, rapporte la même source. « Le fait que certains membres des Fardc aient transféré des armes lourdes à un groupe armé, en l'occurrence au NDC-R, est particulièrement préoccupant, notamment parce que ces armes risquent d'être employées dans une zone civile densément peuplée », dénonce le groupe d'experts de l'ONU qui évoquent une violation manifeste de l'embargo sur les armes.

Par ailleurs, le rapport note que ce groupe armé est opérationnel malgré le mandat d'arrêt émis contre son leader, Guidon Shimiray Mwissa, par l'auditorat militaire supérieur près la Cour militaire opérationnelle du Nord-Kivu. Bien plus, cette milice continue à recruter et près de deux cent cinquante nouveaux combattants viennent récemment d'intégrer ses rangs. Certains notables Nyanga et Hunde de Pinga auraient même contribué à l'effort de recrutement en faisant campagne auprès des jeunes.

Et, à en croire le projet Kivu Security, cette milice a étendu ces dernières années sa zone d'influence au sud du territoire de Lubero où elle est impliquée dans l'activité lucrative du commerce de l'or dans des zones auparavant contrôlées par les FDLR et l'Union des patriotes congolais pour la paix de Lafontaine.

Le porte-parole de l'armée, le général Major Léon Richard Kasonga, a pour sa part, promis de répondre incessamment aux allégations du groupe d'experts de l'ONU après lecture dudit rapport. Celui-ci ne manquera certainement pas de faire tâche d'huile au regard des révélations qui y sont contenues.