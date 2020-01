Afrique: CAN séniors hommes de handball - Le congo prépare la compétition avec sérénité

Prélude à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) séniors hommes de handball qui se tiendra du 16 au 26 janvier en Tunisie, les Diables rouges se sont lancés dans les matchs amicaux avec les équipes et clubs de haut niveau.

Conduit par le technicien français, Guy Petitgirard, l'équipe nationale du Congo a quitté Brazzaville, le 30 décembre, aux premières heures de la matinée. Elle a, en effet, débuté ses séances d'entraînements le 1er janvier 2020. Lors de son premier match amical, le Congo a difficilement perdu, 31-32 face à l'Esperance de Tunis avant de se neutraliser, le 4 décembre, 22-22 avec l'équipe de la Libye. Dans les prochains jours, les handballeurs congolais affronteront, toujours en amical, plusieurs autres équipes dont la Tunisie.

Logé dans le groupe D, en compagnie du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal et de la Zambie, le Congo devrait compter sur le savoir-faire des joueurs comme Malonga, Doum Douniama, Itoua Malapet ou Nkounkou afin de faire mieux que lors de la précédente édition (éliminé en quart de finale par l'Egypte).

Selon la Fédération congolaise de handball, le Congo caresse un seul rêve en participant à cette compétition : l'obtention d'une place qualificative à la Coupe du monde de la discipline qui se tiendra en Egypte.

Notons que le groupe A est composé de l'Egypte, de la République démocratique du Congo, de la Guinée et du Kenya ; le groupe B regroupe, quant à lui, l'Angola, le Gabon, le Nigeria et la Libye. Le tenant du titre et pays hôte (Tunisie), le Cameroun, la Cote d'Ivoire et le Cap Vert forment le groupe C. Cette compétition qui est à sa 24e édition sera organisée du 16 au 26 janvier 2020 à Hamamet et Rades en Tunisie par la Confédération africaine de handball.