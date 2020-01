Libye: Ministère des AE - La position du Soudan envers la Libye est conforme au consensus arabe

Khartoum, 60 Jan. -2020 (SUNA)- Le Ministère des Affaires Etrangères a affirmé dans un Communiqué qu'il a publié Dimanche que la Position du Soudan à l'égard des Evénements en Libye est conforme au Consensus Arabe, et le Soudan affirme son Soutien à la Stabilité de la Libye Sœur, son engagement à toutes les Résolutions adoptées par la Ligue Arabe et les Nations Unies, et le Rejet de toute Ingérence Etrangère de tout Genre.

Le Communiqué a souligné que le Ministère des Affaires Etrangères a noté dans une Partie de ce qui a été publié ou diffusé au sujet de la Position du Soudan lors de la réunion d'Urgence de la Ligue Arabe au Niveau des Envoyés (31 Décembre 2019), qui n'est pas Conforme à son Contenu, qui soit Conforme à la Politique Etrangère Déclarée du Soudan, et ne Correspond pas à l'Expression qui a été faite sur la Situation lors de la Réunion Concernée.

Le Soudan a renouvelé son Soutien à la Stabilité de la Libye Sœur et son Attachement à toutes les Résolutions adoptées par la Ligue Arabe et les Nations Unies, selon le Communiqué.

Il a ajouté que la réunion susmentionnée des Envoyés permanents avait émis la Résolution n ° 5456 de la Ligue Arabe pour respecter la Lettre et l'Esprit de l'Accord Politique Libyen et les Résolutions Internationales pertinentes, tout en soulignant l'Intégrité Territoriale et la Souveraineté de la Libye et le Rejet des Ingérences Etrangères de toute nature.

Le Soudan suivra cette Position de Principe, qui est Conforme au Consensus Arabe, et fera tout son Possible pour Coopérer sur les efforts visant à Stabiliser la Situation en Libye et à la Sortir des Complications Actuelles, a indiqué le communiqué.