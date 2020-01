Sénégal: Le Volume global des investissements agréés prend l'ascenseur au troisième trimestre 2019

Au troisième trimestre 2019, le volume global des investissements agréés, a fortement progressé comparativement au deuxième trimestre de la même année, en s'établissant à 1217 milliards de FCFA contre 347,7 milliards de FCFA, soit une augmentation de 250,2%.

L'information est contenue dans la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) « Note sur les évolutions économiques récentes », où elle fait un focus sur les investissements et statut d'entreprise franche d'exportation.Par statut, la quasi-totalité des investissements de la période sous revue (99,6%) sont agréés au code des investissements et seulement 0,4% au code des entreprises franche d'exportations. Le tiers des investissements (33,1%) est constitué d'investissements productifs et 66,9% de projets d'infrastructures.

« Ainsi, le volume des investissements consacrés aux infrastructures a sensiblement augmenté (497,2%) en s'établissant à 814,1 milliards de FCFA au troisième trimestre 2019 contre 136,3 milliards de FCFA, au trimestre précédent. Ces investissements d'infrastructures sont destinés aux complexes commerciaux estimés à 782,5 milliards de FCFA, aux produits énergétiques d'une valeur de 31 milliards de FCFA et aux infrastructures portuaires évaluées à 630,4 millions de FCFA pour les régions de Dakar, Diourbel et Kaolack », précise l'Ansd.Elle ajoute que les projets en produits énergétiques (énergie solaire) sont imputables à la France (40%), à la Hollande (40%) et au Sénégal (20%). Les projets d'infrastructures portuaires et ceux des complexes commerciaux proviennent respectivement de la France et du Sénégal.