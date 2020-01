Algérie: Célébration de Yennayer à Chlef - 1ère édition du meilleur couscous Amazigh

- La 1ère édition du concours du meilleur couscous Amazigh a été ouverte, lundi à Chlef, à l'initiative de la direction de la Culture de la wilaya, avec la participation d'une vingtaine de concurrents de différentes régions du pays, a -t-on appris auprès des organisateurs.

Abritée par le CFPA " Saàdi Lounes " du centre ville de Chlef, la manifestation, inscrite au titre des festivités de célébration du nouvel an Amazigh(Yennayer) et organisée en collaboration avec l'association d'échange culturel "Ahlem", "vise la préservation de ce plat populaire par excellence et son ancrage dans les traditions de consommation du citoyen algérien", est-il ajouté.

Cette initiative, ayant attiré un grand nombre d'amateurs de cuisine de l'intérieur et de l'extérieur de la wilaya a été, également, saluée par Mustapha Besaàdi, qui a mis en exergue sa contribution dans "la préservation de différents recettes de préparation de ce met, dont particulièrement celles basées sur des produits naturels( légumes), ayant toujours consacré la relation profonde de l'humain Amazigh, avec sa terre", a-t-il estimé.

Il a cité parmi les principales conditions de participation à ce concours du meilleur couscous, l'intégration dans la recette de la courge et du navet.

Le jury de ce concours englobe de nombreux cuisiniers connus de la scène nationale, à l'image de Mme. Rezki Mokhtaria, outre des cuisiniers professionnels étrangers (Egypte, Tunisie, Syrie et Liban). Sachant que les résultats seront annoncés, demain mardi, avec la remise des prix aux trois premiers lauréats le 12 du mois en cours, jour de célébration officielle du nouvel an Amazigh.

De nombreux participants à ce concours culinaire ont salué l'organisation de ce type de manifestations en "relation avec les us et coutumes de la société algérienne et visant à préserver des mets traditionnels et naturels", selon leur expression.

Selon les organisateurs, la prochaine édition de ce concours "sera élargie à d'autres plats du patrimoine Amazigh, avec la possibilité d'ouverture de la participation à des pays arabes", ont-ils indiqué.