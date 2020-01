Soudan: Daglo - Adopter la fermeté avec tous ceux qui menacent la sécurité nationale

Genaina — Le premier vice-président du Conseil souverain transitoire Lt-Gen. Muhamed Hamdan Daglo a souligné que l'État traitera de manière décisive tout ce qui menace la sécurité nationale et la sécurité des citoyens et qu'il n'y a aucune immunité pour toute personne ou entité qui menace la sécurité de l'État et du citoyen. Soulignant la nécessité d'imposer le prestige de l'État en appliquant la loi par le biais des forces régulières en leurs donnant des pouvoirs plus étendus, à condition que toutes les forces mobiles soient accompagnées de procureurs.

Dans ses déclarations à la presse à la suite de l'engagement des parties en conflit à instaurer la paix et la stabilité dans la ville Genaina, Son Excellence a déclaré que les maux de sécurité qu'a témoigné le pays étaient dus au manque d'imposer le prestige de l'État et à restreindre les organes statutaires dans l'exercice de leur rôle, ajoutant que cette restriction sera levée en accordant de larges pouvoirs aux forces à sécuriser le pays.

Lt-Gen. Daglo a tenu le gouvernement de l'État de l'Ouest-Darfour responsable de l'aggravation des événements, en raison de sa décision tardive de résoudre le problème, qui a entraîné l'insécurité et une impasse dans la situation. Daglo a averti les forces régulières de ne pas jouer leur rôle et leur a demandé de respecter leur professionnalisme et de rester à l'écart des affiliations tribales.

Annonçant que des décisions souveraines seront émises pour remédier le défaut qui a conduit à l'insécurité à la ville Genaina.