Soudan: Hamdouk annonce l'engagement des parties au conflit à Genaina de mettre fin aux hostilités

Genaina — Le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdouk a assuré que les parties concernées par les événements dans la ville Genaina étaient parvenues à un accord par lequel elles s'engageaient à mettre fin aux hostilités et à ne pas attaquer aucune partie l'une contre l'autre et à travailler pour maintenir la sécurité et la stabilité dans la région.

Son Excellence a souligné dans un communiqué de presse après la réunion des parties en conflit pour rétablir la paix et la stabilité dans la ville Genaina, que la délégation du Comité suprême depuis son arrivée dans l'État de l'Ouest-Darfour a commencé de sérieuses mesures dans un certain nombre d'axes, y compris la formation du comité d'enquête et le processus de collecte d'armes et de commencer la question de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins des personnes touchées, et la nécessité de fournir une aide pour le retour des personnes déplacées, et a appelé la communauté Genaina et les gouvernements central et des États fédérés à aider les déplacés à retourner dans leurs régions.

Hamdok a salué le rôle et les efforts des forces régulières avec toutes leurs composantes, y compris les forces armées, le soutien rapide, la police et le renseignement, qui ont contribué à établir la sécurité et la stabilité dans la région, soulignant la volonté de l'État de préserver la vie, la sûreté et la sécurité des citoyens et le prestige de l'État.

Il a exprimé sa confiance que ce qui a été accompli au cours des cinq derniers jours résistera du au climat positif qui règne dans l'État.