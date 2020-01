Congo-Kinshasa: PTNTIC - "Le bonus décaissé au mois de décembre ne concerne nullement les membres de cabinet"

Le Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a fait une mise au point ce lundi 6 janvier, pour couper court aux réclamations des membres de l'ancien cabinet Okundji qui veulent bénéficier du bonus décaissé, au mois de décembre 2019, par le Trésor public, et qui, du reste, est destiné à l'administration des PTNTIC.

Le Directeur de cabinet du Ministre Kibassa Maliba qui s'est confiée à la presse, a fait savoir que ce bonus a été également octroyé à d'autres administrations et ne concerne nullement les membres de cabinet.

Contrairement aux rumeurs relayées çà et là, Séraphin Umba, directeur de cabinet du Ministre des PTNTIC a indiqué que les membres de l'ancien cabinet «n'ont pas le droit de continuer à revendiquer un quelconque bonus à partir du moment où ces derniers ont déjà perçu leurs indemnités de sortie et ont cessé d'être membres du Cabinet depuis le mois de septembre 2019 ». Aussi, a-t-il soulevé que le décaissement de ce bonus intervient plusieurs années après celui libéré en 2009.

Pour lui, il s'agit tout simplement de la mauvaise foi de certains détracteurs du ministre Augustin Kibassa Maliba qui, a-t-il ajouté, est un homme respectueux des textes. Dans cette foulée, Me Séraphin Umba dit ne pas comprendre « pourquoi les anciens membres des cabinets d'autres ministères ayant perçu le même bonus pour leur administration respective ne se sont pas acharnés contre les nouveaux ministres ? Et pourquoi seulement ceux du Cabinet sortant aux PTNTIC s'acharnent contre Augustin Kibassa ? ».

Il a déclaré, à cet effet, que les revendications des membres de l'ancienne équipe des PTNTIC ne sont que de la pure distraction, aux fins d'empêcher la matérialisation par le ministre Kibassa, de la vision du Chef de l'Etat dans ce secteur des télécommunications. «Ayant donc déjà quitté et n'étant plus en fonction, ces individus... ne peuvent plus se prévaloir le droit de revendiquer un bonus libéré en Décembre 2019 par le trésor public, soit trois mois après leur départ. Cette agitation à travers les médias sensationnels, n'est autre que de la pure distraction, destinée à détourner l'attention du Patron des PTNTIC dans sa détermination de matérialiser la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur des télécommunications en RDC », a renchéri Me Umba.

Par ailleurs, l'actuel cabinet des PTNTIC a estimé inconcevable que ces anciens membres du cabinet que chapeautait le ministre sortant Emery Okundji, puisse mener une telle campagne contre Augustin Kibassa, alors que ce dernier a concouru favorablement pour l'obtention, par eux, de la prime de rétrocession du mois de juillet 2019.