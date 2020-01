Congo-Kinshasa: UNIKIN - Sylvestre Ilunga lance un appel au calme !

Les fortes agitations qui ont eu lieu ce lundi 6 janvier 2020 sur le campus de l'Université de Kinshasa, suite à la publication des montants des frais académiques, a fait aussitôt l'objet d'une séance de travail présidée par le Premier ministre, Sylvestre Ilunga.

En présence du Vice-ministre de l'Intérieur, du Commissaire Général de la police, du Directeur Général de l'ANR et du Commissaire Provincial de la Police, le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire a précisé que ces montants des frais de l'année 2019-2020, publiés le 3 janvier 2020, s'élèvent à 490.000 FC pour les classes de recrutement et 485.500 FC pour les classes montantes.

Le chef du gouvernement a tenu à rappeler aux communautés estudiantines que les frais académiques ont été fixés de façon consensuelle, en concertation entre toutes les parties prenantes dans le cadre du Conseil des Partenaires. Il s'agit du Comité de gestion, l'Association des Professeurs, l'Association du Corps Scientifique, l'Association du Personnel administratif et technique, et la Coordination estudiantine. De ce fait, «tout désaccord devrait être examiné dans ce même cadre, de façon consensuelle, dans l'harmonie et la bonne humeur qui caractérisent les communautés des étudiants», souligne-t-il dans un communiqué signé par son Directeur de Communication.

Par ailleurs, Ilunga Ilunkamba a appelé tous les étudiants au calme et à s'abstenir de tout comportement qui pourrait favoriser des actes de vandalisme par des inciviques infiltrés parmi eux.